اشک و خنده در کنسرت ارکستر فیلارمونیک کردستان/ همه خوشحال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در کنسرت ارکستر فیلارمونیک کردستان که دوشنبه شب ۲۷ دی ماه با حضور پرتعداد مخاطبان و تعدادی از مدیران هنری و سیاسی در تالار رودکی برگزار شد، ارکستر فیلارمونیک کردستان در یک اجرای منسجم که نشان از تمرین های طولانی این مجموعه موسیقایی داشت، قطعات «والتس جز» اثر شوستاکوویچ، «کاناریز» اثر لولی، «مه لی ئه وین (پرنده عشق)» به آهنگسازی مهدی احمدی، «لانک (گهواره)» به اهنگسازی کوهیار پیک، «نازت بی (کرشمه)» قطعه فولکلور کردی، «بوی دینم (برایش می آورم هرچه یار بخواهد)» قطعه فولکلور کردی، «زخم ایلام» به آهنگسازی فردین خلعتبری، «په پوله ئازاد (پروانه رها)» به آهنگسازی یوسف زمانی و «های بینن (بیاورید آنچه یار خواسته)» قطعه فولکلور کردی با همخوانی داریوش گودرزی و هانا کامکار اجرا شد.

مهدی احمدی رهبر ارکستر فیلارمونیک کردستان که با این مجموعه موسیقایی برای دومین سال است در جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کرده خطاب به حاضران در برنامه گفت: من اصولا تعارف سیاسی نمی کنم اما بر خود لازم می دانم در اینجا به این نکته اشاره کنم که فعالیت این ارکستر مدیون عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان است که به نظرم فرد نایابی است و ما باید قدر او را بدانیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود که با حضور استاندار کردستان برگزار شد، به کمبود ساز کنترباس در سنندج اشاره کرد و گفت: ما در کردستان یک ساز کنترباس داشتیم که آن هم از بین رفت تا اینکه به همت استاد رحمت آیینی دو ساز کنترباس ۴ سیم و ۵ سیم ساخته شد و ما در این زمینه روی کشور چین را هم کم کردیم.

حمید وفایی نیز بعد از صحبت های احمدی بیان کرد: امشب افتخار این را دارم که یک ساز ایرانی را که در کشور خودمان ساخته شده است، بنوازم. من باور دارم این ساز کیفیت بسیار خوبی دارد و از همین جا از مسئولان می خواهم از سازهای ایرانی حمایت کنند.

رهبر ارکستر فیلارمونیک کردستان در بخش دیگری از کنسرت که محتوای برنامه آن را تبدیل به یکی از بهترین اجراهای جشنواره تبدیل کرده بود به تماشاگران توضیح داد: امشب خبر خوبی به دستم رسید. اینکه مهدی فرشادان نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با پیگیری هایی که انجام داده از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قول های مساعدی برای حمیات از ارکستر فیلارمونیک کردستان دریافت کرده است. استاندار کردستان هم قول کمک ۱۰۰ میلیون تومانی را به گروه داد که این موضوع برای همه ما خوشحال کننده است.

وی در بخش دیگری از اجرا اعلام کرد: همچنین مطلع شدیم امسال در دانشگاه کردستان رشته موسیقی را هم اضافه کردند و این اتفاقات نشان دهنده این است که ما در دوران طلایی حضور داریم که امیدوارم برای همه ارکسترها چنین اتفاقات خوبی بیفتد.

احمدی در انتهای اجرا و در حالی که ارسلان کامکار کنسرت مایستر ارکستر فیلارمونیک کردستان اشک می ریخت، گفت: من این اشک های استاد ارسلان کامکار را ارج می نهم.

حمیدرضا اردلان مدرس و پژوهشگر موسیقی هم در این برنامه بیان کرد: من معتقدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای چنین ارکسترهایی هزینه کند زیرا یک ارکستر سمفونیک حدود ۶ میلیارد تومان هزینه دارد که به تنهایی از بخش خصوصی برنمی آید. به هر صورت این ارکستر با همت جوانان، استادان کرد، استاندار و حوزه هنری به این فضا دست پیدا کرده و با توجه به موفقیت های این مجموعه یقین دارم که مردم کردستان از این بابت خوشحال هستند. کردها موزیسین هستند و چون موسیقی می دانند، لباس و زبانشان را هم حفظ کرده اند. من از آقای مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد می خواهم که این ارکستر را در بودجه امسال مورد توجه قرار دهد.

اردلان با اشاره به حضور ارسلان کامکار در مجموعه ارکستر فیلارمونیک کردستان بیان کرد: او روح بسیار بزرگی دارد که در کنار شاگردانِ شاگرد خودش می نشیند و ساز می زند. کامکارها برای کردستان نعمتی هستند. پدرشان در یک ساختمان فرهنگ ۶۰ بچه را جمع می کرد تا به آنها موسیقی آموزش دهد و من می دانم او با چه مشقت های بسیاری در حوزه موسیقی انسان تربیت کرد.