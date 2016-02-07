به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان جمعه ۱۶ بهمن‌ماه در مراسم یادبود گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که با اجرای ارکستر فیلارمونیک کردستان همراه بود از احداث یک مرکز ویژه موسیقی در سنندج خبر داد.

بهرام نصراللهی‌زاده گفت: كردستان به عنوان مهد فرهنگ و هنر در جهان با پتانسیل ها و استعدادهای فراوانی كه دارد، نیازمند مركزی رسمی با عنوان مركز ویژه موسیقی است كه ان‌شاءالله در سال آینده مقدمات آن آغاز می‌شود.

وی با تقدیر و تشكر از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان كردستان در حمایت از هنر و هنرمندان استان و نقش ارزنده ای كه در اعتلای فرهنگی استان برعهده گرفته است، تصریح كرد: حضور اركستر فیلارمونیک كردستان با حضور این جمع جوان ۸۰ نفره كه قابلیت های فراوانی در جهت تبدیل شدن به یک اركستر كاملا حرفه ای را دارد یكی از نقاط قوت هنری استان كردستان محسوب می‌شود كه وظیفه حمایت از آن برعهده تمامی دستگاه ها و متولیان فرهنگی استان است

نصراللهی زاده با اشاره به حضور استاندار كردستان به عنوان رییس هیات امنای این اركستر افزود: این حضور خود نشان‌دهنده عزم جدی مسئولین به منظور حمایت از هنر غنی استان است و بسیار خوشحالیم كه توانستیم در جهت اعزام این گروه با تخصیص اعتبار لازم ایفای نقش كنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به سخنان رییس حوزه هنری استان كردستان و موفقیت های هنرمندان بخش موسیقی و تولیدات صورت گرفته گفت: این افتخارهای كسب شده متعلق به هنر غنی استان كردستان است و به همین منظور به مهندس زاهدی استاندار كردستان پیشنهاد دادیم كه مركز ویژه موسیقی كه بعداً نام و عنوان آن مشخص خواهد شد در سنندج احداث کنیم كه با توجه به موافقت استاندار با این موضوع سال آینده مقدمات احداث این مركز را درسنندج آغاز خواهد شد.

نصراللهی زاده در پایان ضمن تقدیر از خانواده های اعضای اركستر و با آرزوی موفقیت برای اركستر فیلارمونیك كردستان بر حمایت بیشتر از این گروه تاكید كرد.

اركستر فیلارمونیک كردستان به عنوان نماینده استان كردستان برای اولین بار در بخش اصلی سی و یكمین جشنواره موسیقی فجر حضور و روز یكشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ساعت ۱۸:۱۵ در سالن رودكی تهران اجرای برنامه دارد.