مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور این مجموعه موسیقایی در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: ارکستر فیلارمونیک کردستان از سال ۸۴ تشکیل شده و در این مدت با توجه به نوع فعالیت هایی که در عرصه موسیقی داشته توانسته بیش از ۸۴ عضو جذب کند.

وی افزود: با اینکه این ارکستر از همان ابتدا هم حامی مالی نداشت ولی این اواخر با حضور موفق در عرصه های مختلف توانسته نظر مخاطبان را به خود جلب کند. من به جرات می توانم بگویم که این ارکستر به معنا و مفهوم واقعی کلمه «فیلارمونیک» است و تا به امروز تلاش کردیم همه فعالیت‌هایمان به شکلی کاملا خصوصی و مستقل از کمک های دولتی باشد.

احمدی درباره کسانی که با این ارکستر همکاری داشته‌اند، بیان کرد: تاکنون هنرمندان بزرگی چون لوریس چکناواریان، نادر مشایخی در طول فعالیت های ارکستر کنار ما حضور داشتند و حتی هنرمندانی چون ارسلان کامکار با توجه به روند رو به رشدی که ارکستر فیلارمونیک کردستان داشته همراهی بسیار خوبی با ما دارد به طوری که به احتمال فراوان وی به عنوان کنسرت مایستر گروه در کنسرت جشنواره موسیقی فجر خواهد بود که این به خودی خود مایه مباهات و افتخار ماست که چنین هنرمندانی به کیفیت ارکستر پی برده اند و بنا دارند به عنوان هنرمندانی باسابقه در کنار ما حضور داشته باشند.

به گفته وی، ارکستر فیلارمونیک کردستان شامل مجموعه ای از افراد تحصیل‌کرده موسیقی و رشته های دیگر است که با دعوتی که از سوی مسئولان جشنواره انجام گرفته تلاش دارند برنامه آبرومندی را به مخاطبان ارائه دهند.

رهبر ارکستر فیلارمونیک کردستان در معرفی قطعاتی که قرار است در کنسرت جشنواره اجرا شود، بیان کرد: اجرای قطعاتی از بتهوون، شوستاکوویچ، راخمانینف، ویوالدی، حمیدرضا اردلان و چهار قطعه بر اساس موسیقی کردی از جمله برنامه هایی است که برای اجرای ارکستر فیلارمونیک کردستان در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در نظر گرفته ایم.