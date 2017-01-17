سیاست جدی دولت در گسترش زبان و فرهنگ فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی صبح امروز در گردهمایی مدیران گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور که در دانشگاه علامه در حال برگزاری است، گفت: برای من مایه خشنودی است که در کنار شما فرهیختگان عرصه ادب و برگزیدگان زبان شیرین فارسی حضور یافته و از این میراث گرانبهای بشری صحبت کنم.

وی تصریح کرد: بی‌تردید با درک ملاحظات ملی و فراملی باید در حفظ و حراست از زبان شیرین فارسی و تلاش جهت گسترش آن در صحنه‌های بین‌المللی، نهایت تلاش خود را مبذول داریم. خوشبختیم که رسالت ترویج زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از مرزهای کشورمان در نیم قرن گذشته بر عهده وزارت علوم بوده است. در دوران جنگ تحمیلی، مراکز ایران‌شناسی و در کل گسترش زبان فارسی با موانعی روبرو شد. به این ترتیب است که کمبود استادان باتجربه و آشنا به شیوه‌های زبان دوم، فقدان مواد کمک آموزشی، به روز نبودن منابع درسی، کاهش رفت و آمد استادان و دانشجویان خارجی به ایران و بالعکس از دلایل تضعیف جایگاه بین‌المللی زبان فارسی در آن ایام به شمار می‌رود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر موضوع گسترش زبان و فرهنگ فارسی در زمره سیاست‌های جدی دولت قرار گرفته و روند تجهیز و نظارت بر کرسی‌های زبان‌آموزی و ایران‌شناسی در خارج از کشور رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است و ایجاد برنامه ایران‌شناسی و نیز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در دهها دانشگاه دنیا و همچنین راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان فارسی را می‌توان پیشرفتی مهم در این زمینه تلقی کرد.

فرهادی گفت: به علاوه نقش مؤثر ایران، دوستداران فرهنگ تمدن ایران، نخبگان خارجی و مهاجران ایرانی در مغرب زمین سکونت دارند، در گسترش زبان فارسی نباید مورد غفلت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص تهیه مطالب آموزشی نیز کوشش‌های ارزنده‌ای در دهه گذشته صورت گرفته است، ولی با وجود تمام تلاش‌هایی که در باب ایران‌شناسی و آموزش زبان و ادبیات غنی فارسی به خارجیان انجام شده است، هنوز بر این باوریم که راه زیادی پیش‌رو داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: امروزه زبان فارسی در همه جهان ریشه دوانده است از شبه قاره هند تا حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و در جهان عرب، ژاپن و حتی در کشورهای اروپایی آثار آن مشهود است؛ اما در هر منطقه مشکلات هر یک از گروه‌های مزبور، خواست خود آنهاست که برای رفع هر یک باید متناسب با موقعیت هر منطقه و ملزومات آن اقدام کرد.

فرهادی بیان کرد: همچنین در زمینه تدوین فرهنگ لغت آموزشی برای گویندگان دیگر زبان‌ها باید جدیت بیشتری به خرج داد. دستور زبان، علمی جامعی مبتنی بر نظریات نوین زبان‌شناختی را پایه‌ریزی کرد و با فراهم آوردن مواد آموزشی مخصوص غیرفارسی‌زبانان پاسخگوی اقبال علاقه‌مندان خارجی به یادگیری این زبان شیرین بود.

وی افزود: جای خوشبختی است که در این فرصت ایجاد شده جهت برگزاری گردهمایی مدیران گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، چالش‌های این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از رهگذر رایزنی دست‌اندرکاران آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی‌زبانان و نیز تشریک مساعی مسئولان ذیربط، برخی از مسائل رفع می‌شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: خوشبختانه بسیاری از استادان آموزش زبان فارسی و ایران‌شناسی شاهد تجارب علمی بوده و این گردهمایی فرصتی است تا از تلاش‌های آنها تقدیر شود.