رونمایی از پوستر اصلی «مادری» برای حضور در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نجاتی پوستر اصلی فیلم سینمایی «مادری» را طراحی کرده، در این پوستر تلاش شده که علاوه بر معرفی تمامی بازیگران، حال و هوای فیلم که در یزد جلوی دوربین رفته است نیز به تصویر کشیده شود.
«مادری» از جمله فیلمهای بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که در این جشنواره رونمایی خواهد شد.
نازنین بیاتی، هانیه توسلی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی، آنا زارع، سجاد اسماعیلی و هومن سیدی در این فیلم بازی کردهاند.
داستان «مادری» درباره زندگی ۲ خواهر است که یکی عشقش را رها کرده و دیگری عشقش او را رها کرده است.
برخی از عوامل تولید «مادری» عبارتند از نویسنده و کارگردان: رقیه توکلی، تهیهکننده: سیاوش حقیقی، سرمایهگذار و مجری طرح: حمیدرضا صالحیهیزدی، موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر، گروه مارلیک، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، مدیر تولید: سیدحسین هادیانفر، تدوین: هایده صفییاری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: سیدروزبه سجادیحسینی، صدابردار: محمد شیوندی، موسیقی: ستار اورکی، طراح و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، جلوههای ویژه: امیر سحرخیز، اتالوناژ: نیما دبیرزاده، طراح لباس: مهرناز اکبری، طراح صحنه: محمود کشفیپور، عکاس: محمدهادی آخوندی، جانشین تولید: علی محمد منتظری هدش، ترجمه فیلم: حسن شرفالدین، مدیر تدارکات: حسن محمدی و علی حصاری، مدیر رسانهای: سیدمحمدصادق لواسانی.
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