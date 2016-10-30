به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته تدوین فیلم سینمایی «مادری» توسط هایده صفییاری، صداگذاری توسط علیرضا علویان و کار روی جلوههای ویژه آن توسط امیر سحرخیز به پایان رسیده و فیلم برای حضور در جشنواره فجر آماده شده است.
«مادری» اولین فیلم سینمایی رقیه توکلی در مقام کارگردان است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی میشود. توکلی دارای مدرک کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و ساخت بیش از ۳۰ فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه کاری خود دارد که برای آنها جوایز معتبر و متعدد داخلی و خارجی دریافت کرده است.
نازنین بیاتی، هانیه توسلی، هومن سیدی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی، آنا زارع، سجاد اسماعیلی و... بازیگران فیلم سینمایی «مادری» هستند.
تهیهکننده «مادری» سیاوش حقیقی است و فیلمبرداری این فیلم در یزد انجام شده است.
داستان «مادری» درباره زندگی دو خواهر است که یکی عشقش را رها کرده و دیگری عشقش او را رها کرده است.
برخی عوامل تولید «مادری» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: رقیه توکلی، تهیهکننده: سیاوش حقیقی، سرمایهگذار و مجری طرح: حمیدرضا صالحیهیزدی، موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر (گروه مارلیک)، عکاس: محمدهادی آخوندی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، مدیر تولید: سیدحسین هادیانفر، تدوین: هایده صفییاری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: سیدروزبه سجادیحسینی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، جلوههای ویژه: امیر سحرخیز، طراح لباس: مهرناز اکبری، طراح صحنه: محمود کشفیپور، مدیر رسانهای: سیدمحمدصادق لواسانی.
