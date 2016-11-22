نخستین پوستر فیلم سینمایی «مادری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پوستر منتشر شده از فیلم سینمایی «مادری» توسط علیرضا نجاتی و با تمرکز بر حضور نازنین بیاتی در کوچه‌های زیبای یزد طراحی شده است.

«مادری» اولین فیلم سینمایی رقیه توکلی در مقام کارگردان است. او دارای مدرک کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و ساخت بیش از ۳۰ فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه کاری خود دارد که برای آن‌ها جوایز معتبر و متعدد داخلی و خارجی دریافت کرده است.

نازنین بیاتی، هانیه توسلی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی، آنا زارع، سجاد اسماعیلی و هومن سیدی بازیگران فیلم سینمایی «مادری» هستند که در شهر یزد فیلمبرداری شده است.

داستان «مادری» درباره زندگی دو خواهر است که یکی عشقش را رها کرده و دیگری عشقش او را رها کرده است.