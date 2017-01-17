برای شناخت پدیده های انسانی راهی جز شناخت زبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سلیمی صبح امروز در گردهمایی مدیران گروه های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور که در دانشگاه علامه برگزار شد، گفت: اگر ما بخواهیم نظریه های جدید علوم انسانی را در یک جمله خلاصه کنیم این است که انسان در محیط زبان زندگی می کند و پدیده های اجتماعی و انسانی ماهیتی زبان مند دارند.

وی ادامه داد: برای شناخت پدیده های اجتماعی و انسانی راهی جز شناخت پایه های زبان شناختی و پدیده های مختلف نداریم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زبان فارسی فقط یک گویش و بستر بیان احساسات و زبان شعر نیست، زبان فارسی یک جهان است.

وی ادامه داد: گویش زبان فارسی گویش یک جهان جدید در دنیای امروز ماست. زبانی که فقط زبان بیان احساس نیست.

سلیمی ادامه داد: آیا می توانیم با هم اندیشی مدیران زبان فارسی این جهان معنایی جدید را گسترش دهیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی سوال دیگری مطرح کرد و گفت: آیا در این عصر جهانی شدن زبان هایی مانند زبان فارسی رو به زوال است؟ فکر می کنم پاسخ به این پرسش را منفی برداشت کنیم به این دلیل که در عصر جهانی شدن، عصر گشودگی برای زبان هایی است که درون آنها معرفت ژرف نهفته است و اینکه ما چگونه می توانیم در این عصر گونه دیگر زندگی معرفتی را با زبان فارسی در عرصه جهانی گسترش دهیم.