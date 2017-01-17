کرسی «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی با موضوع «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی» در سالن همایش انجمن روانشناسی اسلامی برگزار می شود.

ارائه کننده این نشست، حجت الاسلام محمدصادق شجاعی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه و ناقد جلسه حجت الاسلام ابوالقاسم بشیری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی ـپژوهشی امام خمینی(ره) هستند.

همچنین حجت الاسلام مهدی هادی، دبیر علمی این جلسه است.

این جلسه چهارشنبه، ۲۹ دی ماه از ساعت ۱۸-۲۰ در محل سالن همایش انجمنهای علمی حوزه واقع در قم، بلوارجمهوری، کوچه ۲، فرعی سمت چپ، برپا می شود.