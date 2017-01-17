دهه فجر با نام امام خمینی(ره) عجین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق جمعی از اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:برنامه های یوم الله دهه مبارک فجر از دوازدهم بهمن ماه آغاز می شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود:دهه فجر انقلاب اسلامی با نام امام خمینی(ره) عجین شده است و به همین خاطر برنامه های آغازین جشن پیروزی انقلاب با محوریت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه محوری ۱۲ بهمن در حرم مطهر امام راحل ادامه داد: مراسم محوری آغاز دهه فجر در روز دوازدهم بهمن و همزمان با ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی در مرقد مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای برگزاری باشکوه جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران استفاده شود.