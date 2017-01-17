مقابل صبای قم بدترین بازی لیگ را انجام دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل صبای قم که عصر سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ما امروز بدترین و ضعیف‌ترین بازی لیگ را انجام دادیم. برای ما خیلی بد است که در کل بازی مسلط باشیم و آخرش با دریافت گل بیرون بیاییم.

وی بازی امروز تیمش مقابل صبای قم را بسیار آزاردهنده توصیف کرد و برای چندمین بار تکرار کرد که این بازی یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های تیم پیکان بود.

جلالی با بیان اینکه تاکنون چنین بازی ضعیفی نداشتیم، تصریح کرد: در خط حمله ضعف بیشتری داشتیم و بعد در هافبک فوق العاده ضعیف کار کردیم. در واقع، آن چیزی که حریف می‌خواست به او دادیم.

سرمربی تیم پیکان گفت: اگر در دقیقه ۱۰ در صحنه تک به تک بازیکن ما با دروازه ‌بان صبا گل می‌زدیم شاید وضعیت ما بهتر بود.

وی در مورد صبای قم هم گفت: آرزو می‌کنم این تیم در این شهر بماند و بیشتر به آن رسیدگی شود و برای سال‌های آینده برنامه بهتری داشته باشد.