صبا شایسته برد بود/ استاندار قم به بازیکنان قول داد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از برتری یک بر صفر تیم صبای قم مقابل پیکان تهران که عصر سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شرایط ما خوب نبود ولی خوشبختانه تیم صبای قم از نظر فنی، هر هفته بهتر شد.

وی افزود: ما باید تیم صنعت نفت را می‌بردیم چون به این بچه‌ها اعتقاد داشتیم. امروز هم بازیکنان ما فوتبال منطقی را ارائه کردند و همه می‌خواستند که ۳ امتیاز بازی را به دست بیاوریم.

سرمربی تیم صبای قم تأکید کرد: با توجه به اینکه بازی‌های تیم پیکان را دیدیم، بازیکنان این تیم خیلی فیزیکی بازی می‌کردند و نتایج خوبی گرفته بودند ولی ما از بازیکنانی در خط حمله استفاده کردیم که توانایی عبور از بازیکنان حریف را داشتند.

وی با بیان اینکه بازیکنان صبای قم هر وقت که در زمین حریف بازی کردند موقعیت داشتند، اظهار کرد: بازیکنان صبای قم شایسته این برد بودند.

مرفاوی تأکید کرد که با این برد، مقداری از استرس بازیکنان صبای قم کاسته شد و بازیکنان صبا در دیدارهای آینده با انگیزه بالاتری بازی خواهند کرد.

وی به دیدار روز گذشته استاندار قم با بازیکنان صبای قم اشاره کرد و افزود: آقای استاندار دیروز به میان بازیکنان آمد و با آنها صحبت کرد و قول‌هایی داد. ما هم بابت انگیزه مضاعفی که آقای استاندار به بازیکنان داد از ایشان تشکر می‌کنیم.

مرفاوی با بیان اینکه تیم صبای قم از نظر مالی شرایط سختی دارد، اظهار کرد: امیدواریم مسئولان استان بتوانند مشکلات این تیم را برطرف کنند که بتوانیم شرایط بهتری داشته باشیم.

به گفته سرمربی صبای قم، وقتی مسائل مالی تیم حل شود طبیعی است که بازیکنان بهتر می‌توانند نکات فنی مربی را در زمین اجرا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که بازی امروز صبای قم شروعی برای برد در بازی‌های آینده باشد.