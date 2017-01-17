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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال؛

صبای قم برابر پیکان به برتری رسید/ دومین پیروزی فصل برای مرفاوی

صبای قم برابر پیکان به برتری رسید/ دومین پیروزی فصل برای مرفاوی

تیم فوتبال صبای قم هفدهمین دیدار خود در لیگ برتر را با برتری پیکان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته هفدهم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر امروز سه شنبه با برگزاری دیدار تیم های صبا و پیکان در قم پیگیری شد که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان صمد مرفاوی به پایان رسید.

این دیدار که تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل در جریان بود با گل دقیقه ۸۲ امید جهانبخش به سود تیم قمی به پایان رسید. صبای قم که به دومین پیروزی خود در این دوره از مسابقات دست پیدا کرده است با ۱۲ امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند. پیکان هم ۲۶ امتیازی باقی ماند و فعلا در رده چهارم است.

کد مطلب 3879984
رضا خسروي

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