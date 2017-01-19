ساختمان پلاسکوی تهران فروریخت/ شهادت ۲۰ آتش نشان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره به حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، گفت: شرایط امدادرسانی بسیار سخت و دشوار شده است.

وی افزود: عملیات امداد رسانی و آواربرداری از همه بخش‌های ساختمان پلاسکو در حال انجام است اما دود غلیظ که از ساختمان برخاسته است مشکلات جدی را در مسیر امدادرسانی ایجاد می‌کند.

کولیوند ادامه داد: هنوز تعداد افرادی که در آوار گیر افتاده‌اند روشن نیست و تا کنون نیز حتی یک‌نفر هم رها سازی نشده است.

سرپرست مرکز اورژانس کشور، افزود: نیروهای امدادرسانی در حال تونل‌زنی در ساختمان پلاسکو هستند. بیمارستان‌ها نیز همچنان در حالت آماده باش قرار دارند.

وی با بیان این که دو تیم حمایت روانی در محل حادثه و در محلی که خانواده‌های آتش‌نشانان حضور دارند، مستقر شده، تاکید کرد: تیم‌های فوریت‌پزشکی، جراحی عمومی و متخصصین در منطقه مستقر هستند تا در صورت نیاز ارائه خدمات دهند.

آخرین جزئیات کمیته بررسی سانحه پلاسکو

علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی سانحه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، گفت: کمیته ویژه حادثه پلاسکو ابعاد مختلف این حادثه را تحت بررسی قرار داده است.

وی با بیان اینکه باید از بروز دوباره حوادث اینچینیی جلوگیری کرد، افزود: احتمال بروز حادثه ساختمان پلاسکو برای بخش قالب بازارها و ساختمانهای تجاری کشور وجود دارد و مجموعه مدیریت شهری باید برای شرایط ویژه و بحرانی آمادگی داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه انتظار است تا برای تامین خسارت آسیب دیدگان و مهیا کردن ادامه کسب و کار افراد شاغل در ساختمان چاره اندیشی شود، اظهار داشت: کارگروهی در کمیته بررسی این سانحه مشغول تهیه گزارشی برای تمامی جوانب این آتش سوزی و آثار آن است.

فاضلی ادامه داد: راه های تامین خسارات اصناف، طراحی محل یا محل هایی برای استقرار اصناف آسیب دیده، پیش بینی راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایی که در این ساختمان عرضه می شد در دستور کار کمیته بررسی این سانحه قرار دارد.

اعزام نیروهای امدادی شهرهای استان تهران به محل حادثه

همچنین حسین کتابدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران با اشاره به اعزام نیرو و تجهیزات جمعیت هلال احمر برای امدادرسانی به مصدومان و زیر آوار ماندگان حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، اظهارداشت: با اعلام حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به همراه تجهیزات مورد نیاز از شهرهای تهران، کرج، شهر ری، رباط کریم، شهریار، اسلامشهر، پاکدشت، پیشوا، ملارد، دماوند و همچنین ستاد استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اعزام ۱۱۶ نیروی نجاتگر داوطلب، ۳۴ پرسنل به همراه ۵ دستگاه زنده یاب به محل وقوع حادثه اشاره کرد و یادآور شد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به همراه یک دستگاه خودروی مخابراتی، ۱۶ دستگاه آمبولانس، ۲ خودروی نجات و ۱۳ خودروی کمک دار تا این لحظه به محل وقوع حادثه اعزام شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران درباره حضور تیم های آنست جمعیت هلال احمر در محل وقوع حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: ۱۴ قلاده سگ به همراه مربیان خود برای انجام عملیات جست و و نجات از آوار به محل حادثه اعزام شده اند.

سخنگوی آتش نشانی با بیان اینکه مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند، جلال ملکی گفت: بارها و بارها توصیه کردیم که چینش اجناس و سیم کشی این ساختمان اصلا استاندارد نیست اما گوش شنوا نیست.

ساختمان های اطراف ساختمان پلاسکو دچار حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دود غلیظی از ساختمانهای اطراف ساختمان پلاسکو بلند شده است. گفته می شود ساختمان های اطراف ساختمان پلاسکو دچار حریق شده است و آتش در حال سرایت است.

۶ نفر از زیر آوار سالم بیرون آورده شدند

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در حال حاضر تجهیزات لازم برای آواربرداری به محل اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.

وی ادامه داد: حدود ۶ نفر از زیر آوار بیرون آورده شده و هنوز تعدادی زیر آوار محبوس هستند و احتمال می دهیم به دلیل ابعاد حادثه تلفات جانی داشته باشیم اما تعداد قربانیان حادثه کمتر از تعدادی است که به طور غیررسمی اعلام شده است.

دستور رئیس جمهور به وزیر کشور

رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا در اسرع وقت ، علل حادثه پلاسکو بررسی و گزارش شود و همچنین نسبت به رسیدگی به مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول اقدام فوری صورت پذیرد.



در دستور رئیس جمهور آمده است: حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو تهران که موجب جان باختن و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیز شده است، مایه تأسف و تأثر گردید. مقتضی است در اسرع وقت،‌ علل حادثه و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود و نسبت به رسیدگی به مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول اقدام فوری صورت پذیرد.

۲۳ تا ۲۵نفر از آتش نشانها مفقود هستند/ شاید ۲ الی۳ نفر از مردم زیر آوار مانده باشند



محمد باقر قالیباف شهردار تهران در محل حادثه گفت: بین ۲۳ تا ۲۵ نفر ازهمکاران ما از کارکنان، مدیران ارشد و نیروهای آتش نشانی زیر آوار گرفتار هستند. مردم از محل تخلیه شده بودند شاید حدود ۲ یا سه نفر زیر آوار مانده اند . مردم به شایعات توجه نکنند.



نا ایمن بودن پلاسکو تذکر داده شده بود

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با ابراز تاسف از حادثه رخ داده در ساختمان پلاسکو گفت: بارها آتش نشانی، اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان ایمنی به ناامن بودن این ساختمان تذکر دادند.

اقبال شاکری با بیان اینکه ساختمان های خیابان های جمهوری به دلیل انباشت تجهیزات کارگاهی و بارگذاری بیش از حد جمعیت از ناایمن ترین نقاط شهر تهران هستند که روزانه شمار جان قابل توجهی از جمعیت را که دراین فضاها تردد می کنند، تهدید می کند، تصریح کرد: ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاالدین و دیگر بناهای تجاری که نه ایمنی لازم را دارند و نه از تجهیزات امدادی استاندارد برخوردار هستند آمادگی ایجاد بحران های شهری را دارند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی و بازرسی بارها به ناایمن بودن ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاالدین به مالک تذکر دادده، اما شاهد هستیم که این تذکرات نتیجه ای در پی نداشته است خاطرنشان کرد : تا دیر نشده بایست این بناهای خطرناک را پلمپ کنیم.

چند آتش نشان از موتورخانه تماس گرفته اند

رئیس کمیته عمران شورای شهر اعلام کرد: با شهردار تهران و تعدادی از اعضای شوای شهر در محل حادثه بودیم که اعلام شد چند تن از آتش نشانان با پیامک موبایل اعلام کردند که در موتورخانه جان پناه گرفته اند.

اقبال شاکری اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعات ۵ نفر از آتش نشانان حدود یک ربع قبل از زیر آوار بیرون کشیده شدند، این در حالی است که گفته می شود ۲۵ امدادگر مفقود هستند.

وی درباره نحوره نجات محبوسان در آوار ساختمان پلاسکو گفت: به وسیله دستگاه زنده یاب امواجی فرستاده می شود که مشخص می شود چه تعداد افراد زنده هستند.

شاکری افزود: کار سنگین آواربرداری از طریق دستگاه هوابرش آغاز شده است و با اعلام آتش نشانی تعدادی دستگاه هوابرش در حال اعزام به محل حادثه هستند.

معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت به محل حادثه رفتند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم که در محل حادثه حضور یافته بودگفت: همه امکانات دولت کنار ملت است و حتما همه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح همه بسیج می شوند تا در اولین فرصت آواربرداری انجام شود و تا جایی که ممکن است کسانی که گرفتار شدند سالم نجات پیدا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه بخش درمان کشور آمادگی کامل دارد، گفت: بیمارستان ها آماده باش کامل هستند تا از تمام توان آنها برای کمک رسانی به مصدومان احتمالی استفاده شود. بعد از این که از این بحران عبور کردیم باید به مسائل مشابه رسیدگی شود و هم علل این حوادث را بررسی کنیم که بتوانیم از برخوردهای احتمالی پیشگیری کنیم.

وزیر بهداشت نیز در محل حادثه گفت : ۲۳ نفر تا الان به بیمارستان منتقل شدند و تنها حال یک نفر نامساعد است.کار درمانی مصدومین شروع شده و ۴۷ نفر سرپایی درمان شدند.

قطعا فوتی داریم

پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ۷۰ مصدوم از زیر آوار خارج شده اند.



وی افزود: ۴۷ آتش نشان مصدوم به صورت سطحی مداوا شدند گرچه برخی از این افراد نیاز به انتقال به بیمارستان برای مداوا داشتند اما به دلیل شرایط محل و نامعلوم بودن وضعیت دیگر آتش نشانان از ترک محل امتناع کردند.

این مسئول عنوان کرد: ۲۳ نفر به دلیل شدت جراحات به بیمارستان های نفت، سینا، بانک ملی منتقل شدند و همه بیمارستانهای تهران در آماده باش کامل هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۵۷ آمبولانس و ۴ اتوبوس آمبولانس در محل حادثه حضور دارند.

کولیوند گفت: قطعا تعدادی افراد فوتی داریم اما آماری از این تعداد در دست نیست. بخشی از این آمار به اکیپی از آتش نشانان که در محل مشغول امداد و نجات بودند بر می گردد.

مردم و آتش نشانها زیر آوار مانده اند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین جزییات عملیات امداد رسانی در ساختمان پلاسکو تهران گفت: آتش سوزی در ساعت۱۰:۳۰ مهار شده بود اما به دلیل ریزش بخشی از ساختمان و ورود اکسیژن بار دیگر شعله ها زبانه کشید و حریق گسترش پیدا کرد.

وی گفت: از همان دقایق اولیه آتش نشانان نسبت به تخلیه ساختمان اقدام کردند اما متاسفانه برخی از کسبه با بهانه برداشتن پول، چک و اسناد به حرف های امدادگران گوش ندادند و وارد ساختمان شدند که همین ورود غیرقانونی باعث اخلال در روند امداد رسانی شد.

ملکی گفت: بعد از وقوع انفجار و ریزش ساختمان بیش از ۴۰ آتش نشان در داخل ساختمان در حال امداد رسانی بودند که در حال حاضر از سرنوشت ۳۰ نفر از آنها خبری در دست نیست.

سخنگوی آتش نشانی از مردم خواست به اخبار غیررسمی که در شبکه های مجازی منتشر می شود اعتماد نکرده و اخبار رسمی را از منابع معتبر دنبال کنند.



وی گفت: تیم آواریاب تشکیل شده و در حال بررسی تعداد افرادی که زیر آوار باقی مانده‌اند، هستند. از همان ساعات اولیه تمام ساختمان های اطراف و مقابل تخلیه شدند و بسیار بعید است که از ساختمان های اطراف افرادی آسیب دیده باشند.

ملکی با بیان این مطلب که متاسفانه مردم و آتش نشانان تاوان عده ای بی احتیاط را می دهند، گفت: بارها و بارها توصیه کردیم که چینش اجناس و سیم کشی این ساختمان اصلا استاندارد نیست اما گوش شنوا نیست.

قالیباف مدیریت رسیدگی به حادثه را بر عهده گرفت

محمد باقر قالیباف مدیریت رسیدگی به سقوط ساختمان پلاسکو را بر عهده گرفت.

وی که طی برنامه‌ ای قرار بود با سفر به شهر مقدس قم ضمن زیارت بارگاه کریمه اهل بیت (س) به دیدار تعدادی از مراجع عظام تقلید برود، برای مدیریت آتش سوزی ساختمان پلاسکو سفر خود را نیمه کاره رها کرد و به تهران بازگشت.

نشت گاز کنترل شد

یک مقام مسئول در شرکت گاز استان تهران از قطع گاز ساختمان پلاسکو و محدوده های اطراف آن خبر داد و گفت: نشتی ناشی از گاز مانده در لوله ها بوده و همه چیز تحت کنترل است.

وی از اعزام تیم های امدادی شرکت گاز به محدوده ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: جریان گاز این منطقه و ساختمان مذکور قطع شده و نشتی اعلامی، ناشی از گاز مانده در لوله ها بوده است.

وی افزود: همه چیز تحت کنترل است و امدادرسانی ادامه داد و تا چند دقیقه دیگر، کل جریان نشتی گاز نیز اتمام می یابد و متوقف می شود.

ساختمان پلاسکو به شبکه گاز ایران متصل نبود

سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه ساختمان پلاسکو، به شبکه گاز ایران متصل نبوده است، گفت: جریان گاز مناطق اطراف حادثه از صبح امروز قطع شده است.

مجید بوجارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساختمان پلاسکو دارای انشعاب گاز شهری نبوه است، گفت: این ساختمان تاکنون هیچ درخواستی برای برخورداری از شبکه گاز شهری نداشته و عملا به شبکه گاز شهری تهران متصل نبوده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در برخی از رسانه ها اعلام می شود که نشت گاز، عامل حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بوده است، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ زیرا ساختمان پلاسکو اصلا انشعاب گاز شهری نداشته است.

یگان های سپاه و ارتش در محل حاضرند

یگان های ارتش و سپاه در کنار نیروهای امدادی و آتش نشانی در محل حادثه حضور یافته اند.

ساختمان های مجاور تخریب نشد

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان تخلیه شده بود ولی امداد گران آتش نشانی در حال تخلیه دود و امداد رسانی در محل حادثه بودند .

خالدی ادامه داد فرو ریختن ساختمان پلاسکو خوشبختانه در مسیر خود ساختمان و به صورتی عمودی اتفاق افتاد و خسارتی به واحدهای تجاری اطراف وارد نشد این در حالی است که نگران سلامت بیش از ۴۰ آتش نشانی هستیم که در محل حادثه در حال مهار شعله های اتش بودند.

تعدادی از آتش نشانان برای نجات مصدومان احتمالی در طبقات بودند که ساختمان فروریخت.

طرح ترافیک پایتخت تا ساعت ۱۷ تمدید شد

جانشین پلیس راهور ناجا گفت :محدودیت های ترافیکی پلیس راهور همچنان ادامه دارد و با توجه به حضور خودروهای امدادی از تردد موتور سیکلت و عبور عابران جلوگیری میشود .

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :با توجه به وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو از همان دقایق اولیه وقوع حادثه ماموران پلیس راهور در محل حادثه حضور داشته اند و برای امداد رسانی به موقع محدودیت های ترافیکی در این محدوده اعمال شد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی افزایش یافته است گفت ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه ساختمان پلاسکو بر اثر گسترش اتش فرو ریخت و هم اکنون محدوده ترافیکی گسترده شده است .

عابدی درباره جزییات محدوده ترافیکی گفت از شرق ازمیدان بهارستان تردد به سمت چهار راه مخبرالدوله ممنوع است همچنین در مسیر غرب از محدوده پل حافظ محدودیت ترافیکی اعمال شده است از شمال و از میوان فردوسی نیز خط ویژه اتوبوس مسدود است و تردد از مسیرهای دیگر انجام میشود و از جنوب نیز از محدوده میدان امام خمینی به سمت شمال تردد خودروها ی نقلیه شخصی و موتورسیکلت ممنوع است.

عابدی از شهروندان درخواست کرد به دلیل شدت حادثه از حضور در محل حادثه خوددادی کنند تا مسیر تردد برای خودروهای امداد رسان باز باشد.

۲۳نفر به بیمارستان منتقل شده اند



همچنین رییس اورژانس کشور گفت همه تخت های بیمارستان های تهران در آماده باش کامل هستند شماری از تعداد اتش نشانان مصدوم در دست نیست.

رییس اورژانس تهران بزرگ گفت: از همان دقایق اولیه تکنسین های اورژانس در محل حاضر شدند و مصدومان را نجات دادند.

مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از همان دقایق اولیه تکنسین های اورژانس در محل حادثه حاضر شدند.

وی گفت عوامل اورژانس با ۱۰۰ دستگاه آمبولانس و موتور آمبولانس در محل حادثه حاضر هستند و در حال حاضر درخواست بالگرد داده ایم که عملیات امدادرسانی سرعت پیدا کند.

رییس اورژانس تهران بزرگ افزود:۷۰ تن در این حادثه مصدوم شدند که ۲۳ تن از آنها در بیمارستان های اطراف محل حادثه بستری شده و بقیه به صورت سرپایی مداوا شده اند.

سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران بزرگ و سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران در محل حادثه حاضر شده اند.

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تردد خودروهای امداد رسانی محدودیت ترافیکی از میدان امام خمینی(ره)، خیابان کارگر، میدان فردوسی و میدان بهارستان اعمال شده است و از تردد موتور سیکلت و عابران پیاده و خودروهای شخصی در این محدوده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

طرح ترافیک امروز تهران هم تا ساعت ۱۷ تمدید شد . پنجشنبه ها طرح ترافیک تا ساعت ۱۳ بود.





عابدی جانشین رییس پلیس تهران بزرگ با اشاره به دلیل اینکه طرح ترافیک در روز پنج شنبه تا ساعت ۱۲ ادامه دارد و با اتمام زمان طرح، تردد در این محدوده افزایش پیدا می کند، از شهروندان درخواست کرد از تردد بی جا در این مسیرها و مسیرهای منتهی به محل ساختمان پلاسکو و خیابان جمهوری و میدان فردوسی جدا خودداری کنند.

بیمه ها بدون نوبت به پرونده رسیدگی می کنند



علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سانحه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران گفت: فعلاً اطلاع دقیقی از چگونگی حادثه نداریم؛ اما اتاق اصناف ایران، تیمی را به این محل اعزام کرده است تا در جریان آخرین جزئیات قرار بگیرند. وی با بیان اینکه اطلاعی نداریم که آیا این ساختمان بیمه آتش‌سوزی داشته است یا نه؟ اظهار داشت: اطلاع دقیقی از جزئیات نداریم؛ اما تیم اتاق اصناف در حال بررسی جزئیات این حادثه و عواقب آن هستند.

مدیرعامل بیمه ایران از رسیدگی بدون نوبت پرونده‌های واحدهای صنفی دارای بیمه‌نامه از این شرکت خبر داد و گفت: مالکان از شنبه، برای تشکیل پرونده به شعب بیمه ایران مراجعه کنند.

همچنین مدیرعامل بیمه ‌البرز از آغاز بررسی خسارت ساختمان پلاسکو از سوی شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت:تمام ریسک این حادثه مربوط به یک شرکت بیمه نیست و از شنبه کار رسیدگی به پرونده‌ها آغاز می‌شود. تلاش ما این است که امنیت روانی را در چنین حادثه ای برای خسارت دیدگان فراهم کنیم، به همین دلیل خسارت را به موقع و در کوتاهترین زمان جبران خواهیم کرد.

سفارتخانه ها تخلیه شدند

به گزارش مهر ، در پی آتش سوزی و قبل از اینکه ساختمان پلاسکو فرو بریزد، از سفارتخانه های آلمان، انگلیس و ترکیه در نزدیکی محل حادثه خواسته شده بود که ساختمان‌هایشان را تخلیه کنند و این سفارتخانه ها خالی شده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران نیز گفت: در حال حاضر برآورد خسارت به بناها و بافت‌های تاریخی مجاور ساختمان پلاسکو تا پایان امدادرسانی و بازگشایی مسیر امکان‌پذیر نخواهد بود اما پرسنل یگان حفاظت میراث تهران برای کنترل شرایط در محدوده بافت تاریخی و موزه‌های محدوده منطقه ۱۲ در وضعیت آماده باش کامل خواهند بود.

ساختمان پلاسکو، ساختمانی در ضلع شرقی چهارراه استانبول، تهران است. از این ساختمان ۱۷ طبقه به ‌عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می‌شود که در سال ١٣٤٣ ساخته شد.

۳ نفر از زیر آوار خارج شدند

آواربرداری محل حادثه پلاسکو از بالای آوار شروع شده است و نیروهای امداد در حال بازکردن تونل از اطراف هستند.

گفته می شود، انفجار تانکر ۴۰۰۰ لیتری گازوئیل در پشت بام ساختمان پلاسکو عامل انفجار بوده است.

سرپرست اورژانس کشور نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت هم اکنون ۳ مصدوم از زیر آوار بیرون کشیده شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

بنا بر همین گزارش حسین فریدون، استاندار تهران و وزیر کشور وارد محل حادثه شدند.

وزیر کشور هنگام خروج از محل حادثه گفت: باید علت اصلی حادثه به سرعت مشخص شود و با مقصران به شدت برخورد شود.

تقویت ارتباطات تلفنی منطقه حادثه دیده پلاسکو

محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از انجام اقدامات لازم برای تقویت ارتباطات در منطقه حادثه دیده ساختمان پلاسکو در تهران خبر داد.

احتمال حریق ساختمان های ساختمان پلاسکو

هم اکنون دود غلیظی از ساختمانهای اطراف ساختمان پلاسکو بلند شده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که ساختمان های اطراف ساختمان پلاسکو همه تولیدی پوشاک هستند، گفت: احتمال سرایت آتش به ساختمان های اطراف بسیار زیاد است و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به بادی که به سمت شمال می وزد، گفت: در صورت سرایت آتش به ساختمان های اطراف فاجعه عظیم تری تکرار می شود.

دستور وزیر کشور برای شناسایی مقصران/ ۳مصدوم از زیر آوار خارج شدند

هم اکنون آواربرداری محل حادثه پلاسکو از بالای آوار شروع شده است و نیروهای امداد در حال بازکردن تونل از اطراف هستند.

گفته می شود، انفجار تانکر ۴۰۰۰ لیتری گازوئیل در پشت بام ساختمان پلاسکو عامل انفجار بوده است.

سرپرست اورژانس کشور نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت هم اکنون ۳ مصدوم از زیر آوار بیرون کشیده شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

بنا بر همین گزارش حسین فریدون، استاندار تهران و وزیر کشور وارد محل حادثه شدند.

وزیر کشور هنگام خروج از محل حادثه گفت: باید علت اصلی حادثه به سرعت مشخص شود و با مقصران به شدت برخورد شود.

شنبه طرح ترافیک روزانه فروخته نمی شود

طی اطلاعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک به منظور تسهیل عملیات عمرانی و امدادی در محدوده چهار راه جمهوری و معابر اطراف ساختمان پلاسکو علاوه بر محدودیت های ترافیکی اعلام شده، طرح ترافیک روزانه در روز شنبه مورخ ٢ بهمن ماه به فروش نمی رسد.

شهردار تهران از احتمال شهادت ۲۰ آتش‌نشان در حادثه پلاسکو خبر داد

قالیباف شهردار تهران درباره آمار فوتی‌های این حادثه گفت: به نظر می رسد تا کنون ۲۰ تن از آتش‌نشانان در این حادثه شهید شده‌اند.

وی در تشریح حادثه، گفت: متاسفانه این حریق در طبقه هشتم رخ داد اما به دلیل شدت آتش، سازه فلزی ذوب شدند و از طبقه‌ای که حریق در آن رخ داد به بالا، ساختمان دچار ریزش و باعث شد مابقی طبقات نیز بریزد.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که چند نفر از مردم در این حادثه محبوس شده اند گفت: به نظر نمی‌رسد که تعداد انها بیشتر از انگشتان دست باشد، اما ممکن است تعدادی از افراد در طبقات باقی مانده باشند و باید بگویم تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا هرچه زودتر این افراد نجات پیدا کنند.

دود سفید و آتش دوباره از ساختمان فروریخته پلاسکو بلند شد

در حالی که بخشی از آتش نشانان تلاش داشتند از بالا و با برداشتن نما و سقف تخریب شده ساختمان پلاسکو راهی به درون باز کنند، بار دیگر دود و آتش زبانه کشید.

گفتنی است آتش نشانان همچنین با تخریب دیوارهای اطراف و حفر تونل تلاش دارند خود را به مصدومان احتمالی حادثه برسانند.

اعلام اسامی مصدومان

رئیس مرکز اورژانس کشور، از افزایش تعداد مصدومان حادثه پلاسکو به ۸۴ نفر خبر داد و گفت: تا کنون ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۵۱ نفر در محل حادثه و سرپایی درمان شدند.

پیرحسین کولیوند، اظهار داشت: از ۳۳ نفر مصدومی که به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۱۰ نفر بستری هستند که یک نفر از آنها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مطهری بستری شده است و ۲۳ نفر از آنها پس از انجام اقدامات درمانی لازم، ترخیص شده اند.

همچنین بر اساس اعلام اورژانس کشور، اسامی مصدومان انتقال داده شده، ترخیص شده و بستری به شرح زیر اعلام می شود:

اسامی بستری در بیمارستان تا ساعت ۱۹:۵۰

۱-فخرالدین گودرزی(پارس)

۲-بهنام میرزاخانی( مطهری)

۳-امیر مهدیانی( کسری)

۴-رضا هاشمی شاد( پارس)

۵ – احسان گودرزی (امیر اعلم)

۶ – فرهاد بلالی ( سینا)

۷- محمد فولادوند ( سینا)

۸- مهرداد فلاح (فیروز گر)

۹ – مسعود موٍثق(فیروز گر)

۱۰ – جهانگیر اجرت خواه (سینا)

اسامی مصدومین مرخص شده از مراکز درمانی تا ساعت ۱۹:۵۰

۱- امید هداوندی(فیروزگر) (مرخص)

۲-تیمور سلیمی (فیروزگر) (مرخص)

۳- مرتضی دهقان(فیروزگر) (مرخص)

۴-علی اصغر فهرست آیانلو (پارس) (مرخص)

۵-ابولفضل زارع (پارس) (مرخص)

۶-محمد فریادرس(پارس) (مرخص)

۷- میرسعید حسینی (پارس) (مرخص)

۸-رحمان شکری (بیمارستان نفت) (مرخص)

۹-جمال صدرنیا شایق (بیمارستان بانک ملی) (مرخص)

۱۰-حسن بدرنیا (بانک ملی) (مرخص)

۱۱ -زکیه دانشور( بانک ملی) (مرخص)

۱۲ -محمد شاه محمدی( سینا) (مرخص)

۱۳-سید نصیر حاجی اکبری( سینا) (مرخص)

۱۴-محمد قاسمی( سینا) (مرخص)

۱۵-حسن بختیاری( سینا) (مرخص)

۱۶-پیمان آذرمیانه ( سینا) (مرخص)

۱۷-صادق ایمنی ( سینا) (مرخص)

۱۸-مهدی نسیمی( سینا) (مرخص)

۱۹-توکل هاشم پور( سینا) (مرخص)

۲۰-سعید تفرشی( سینا) (مرخص)

۲۱-محمد صالح (امیر اعلم) (مرخص)

۲۲- افشین شکر آبی (امیر اعلم) ( مرخص)

۲۳-صادق امینی (پارس) (مرخص)

استقرار تیم های تشخیص هویت /کسبه نگران اموالشان نباشند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به استقرار تیم های تشخیص هویت در محل حادثه گفت: کسبه ساختمان پلاسکو به هیچ وجه نگران اموالشان نباشند.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :در حال حاضر با افزایش عملیات کشف مصدومان تیم های تشخیص هویت پایس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند تا در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درباره امنیت اموال و دارایی های واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو نیز گفت: اموال و گاوصندوق‌های کسبه و مالکان ساختمان پلاسکو در امنیت کامل است انن بخش از اموالی که در پی حریق از بین رفته است، بیمه‌ها مسئول جبران خسارت آن هستند. اما در مورد اموالی که در داخل واحدها مانده مانند گاوصندوق‌ و اموال گران‌بها باید بگویم که مسئولیت این ساختمان و اجناس داخل آن با پلیس است و تمامی این اموال نگهداری شده تا به مالکشان تحویل شود.

وی تاکید کرد: از این رو هیچ نگرانی برای مالکان و کسبه ساختمان پلاسکو وجود ندارد و پلیس امنیت محل حادثه را کاملا در دست دارد. مامورهای گشت پلیس در همه خیابان ها و اطراف محل حادثه حاضر هستند و تردد ها فقط با اجازه ماموران پلیس انجام میشود.

رئیس پلیس پایتخت درباره تنها شعبه بانک در ساختمان پلاسکو هم گفت: طی هماهنگی انجام شده با حراست این بانک پلیس از اموال و دارایی‌های داخل این بانک نیز حفاظت خواهد کرد. حفاظت از اموال این بانک نیز بر عهده پلیس است.

استقرار گروه حمایتهای روانشناختی سازمان بهزیستی در بیمارستانهای​ تهران

استقرار گروه حمایتهای روانشناختی سازمان بهزیستی در بیمارستانهای تهران سینا، فیروزگر، شرکت نفت ، پارس و بانک ملی با مصدومان حادثه امروز ساختمان پلاسکو دیدار داشتند.

حمایتهای روانشناختی از مصدومان و خانواده آسیب دیدگان توسط روانشناسان و مشاوران داوطلب آموزش دیده انجام می گیرد. این اقدامات برای روزهای آتی نیز در جهت تسکین آلام روانی بازماندگان و سانحه دیدگان ادامه خواهد داشت.

عملیات آواربرداری کار یک و دو روز نیست/انجام عملیات در دو جبهه

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: نباید انتظار داشت در چند ساعت یا یکی دو روز کار آوار برداری از مجتمع پلاسکو به انتها برسد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره شهدای آتش نشان گفت: این آتش نشانان زمانی که احساس شد آتش تا حدود بسیاری مهار شده است، برای جست و جوی مصدومان احتمالی و تکمیل امدادرسانی داخل مجتمع شدند که متاسفانه با انفجار ناگهانی و ریزش ساختمان در زیر آوار محبوس شدند.

ملکی با بیان این مطلب که حدود ۲۰ آتش نشان مفقود شده اند، گفت: متاسفانه با توجه به حجم آتش و آوار احتمال بسیار این آتش نشانان به شهادت رسیده اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به زمان پایان آوار برداری گفت: با توجه به حجم آوار، این موضوع بسیار پیچیده است و نباید توقع داشت که در چند ساعت و یکی دو روز این آوار جمع آوری شود.

پیامک زنده بودن آتشنشانان صحت ندارد/عملیات آواربرداری ادامه دارد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردای تهران گفت: پیامک زنده بودن ۱۷ تن از آتش نشانان در قسمت موتورخانه صحت ندارد.

سید جلال ملکی گفت: عملیات امداد رسانی در محدوده ساختمان پلاسکو بادکندی با دقت در حال انجام است و نیروهای تازه نفس آتش نشانی در محل حادثه حاضر شده اند.

ملکی گفت دود سفید رنگی که در حال حاضر در اسمان محل حادثه مشاهده میشود بخارآب و حاصل از اتش سوزی های کوچک است که به محض رسیدن اکسیژن به پارچه ها مشتعل می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: عملیات امداد رسانی با دقت و با کندی در حال انجام است.

دستوردادستانی برای انتقال جرثقیلهای بخش خصوصی به محل حادثه پلاسکو

دادستانی تهران دستور انتقال چندین دستگاه جرثقیل مخصوص از بخش خصوصی جهت آواربرداری ساختمان پلاسکو را صادر کرد.

پیش از این دادستان کل کشور در پیامی از دادستان تهران رسیدگی قضایی به این حادثه را خواستار شده بود.

حفر چاه از مغازه های مجاور پلاسکو برای راه یافتن به موتور خانه

سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: عملیات امداد رسانی ادامه دارد و قرار است از مغازه های مجار برای راه یافتن به موتور خانه چاه حفر شود.

سید جلال ملکی گفت: به هیچ وجه خبرهای منتشر شده در فضای مجازی درباره زنده پیدا شدن ۵ آتش نشان در محل موتورخانه صحت ندارد اینکه اعلام شده است صدای آه و ناله به گوش می رسید صحیح نیست و ماموران امداد گر همه تلاش خود را به کار بسته اند تا مدفون شدگان را زنده بیرون بیاورند. اما انتشار شایعه ها باعث کندی در امر امداد رسانی می شود.

وی گفت: بر اساس تصمیم نهایی ستاد مدیریت بحران مقرر شد که در مجاورت دو واحد تجاری جنب ساختمان پلاسکو یک حلقه چاه حفر شود تا به قسمت موتور خانه ساختمان دسترسی پیدا کنیم.

ورود جرثقیل های عظیم الجثه/مردم هنوز در محل حضور دارند

در حالی که ساعت به سه بامداد نزدیک است، مردم هنوز در محل حادثه حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کار آوار برداری در محل حادثه ریزش ساختمان پلاسکو همچنان با حضور نیروهای آتش نشانی ادامه دارد؛ این در حالی است که مردم نیز همچنان محل حادثه را ترک نکرده اند.

بنابر این گزارش، ورود جرثقیل های عظیم الجثه با قابلیت حمل اشیاء با تناژ بالا نیز به محل حادثه صورت گرفته است.

همچنین دود سفید از محل حادثه متصاعد است.

گفته می شود کار کندن تونل هم اکنون به پایان رسید

گفته می شود تاکنون حدود ۵۰ کامیون و ۱۰ تن حامل آهن آلات برش داده شده مربوط به اسکلت ساختمان از محل ریزش آوار خارج شده است.

سخنگوی حادثه اعلام کرد همچنان به نجات آتش نشانان محبوس در زیر آوار امیدوار است گرچه نحوه ریزش آوار به گونه ای است که امیدی به زنده ماندن همکاران نیست گرچه تاکنون پیکر هیچ یک از افراد زیر آوار خارج نشده است.

وی درباره زمان آواربرداری گفت: زمان دقیقی برای آوار برداری نیست زیرا باتوجه به سازه فلزی ای که این ساختمان داشته است نیازمند آن است که با احتیاط و مدیریت ویژه، البته با دقت و سرعت زیاد اقدام به آواربرداری کرد.

ملکی درباره انفجارهایی که در ساختمان پلاسکو رخ داده گفت: هنوز نمی توان درباره علت این انفجارها سخنی به میان آورد اما گفته می شود این انفجارها به علت وجود تانکرهای گازوئیلی بوده که در طبقات بالا قرار داشته است اما باید منتظر نظر کارشناسان ماند.

۲۰ گروه برشکار و ۲۰۰ نیروی متخصص آواربرداری در محل حاضرند

٢٠ گروه برشکار، هشت دستگاه جرثقیل و ٢٠٠ نیروی متخصص آواربرداری به محل حادثه اعزام شده است و تمام نیروهای امدادی و عملیاتی آبفای استان تهران نیز در آماده باش کامل هستند.

درحالی که عملیات حفر و ایجاد تونل برای نجات جان آتش‌نشانان به عهده نیروهای آبفا تهران است، آنها در تلاش هستند تا با این اقدام از جمله حفر تونلی از ساختمان مجاور به سمت موتورخانه ساختمان پلاسکو، راهی برای آزادسازی محبوسین پیدا کنند.

همچنین عملیات آواربرداری نیز با ورود جرثقیل‌های عظیم‌الجثه که قابلیت حمل اشیاء با تناژ بالا را دارند و نیز تعدادی از دستگاه‌های هیدرولیکی مخصوص برش آهن به سرعت ادامه دارد و کامیون‌ها هم برای حمل آوارها در خیابان فردوسی به صف شده اند.