حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که تعداد کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو چه میزان بوده است گفت: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در این زمینه به رغم پیگیری‌هایی که از دستگاه‌های مختلف صورت گرفته، به دست نیامده است.

وی درباره پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی کارگران شاغل در این مجموعه افزود: قطعا تمام کارگران در زمان قرارداد باید از سوی کارفرمایان خود بیمه شوند؛ اما در صورتی که کارفرمایی در این زمینه تخلف کرده و کارگر خود را بیمه نکرده باشد، در صورت بروز هر گونه حادثه، تمام کارگران حادثه دیده باید تحت پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: در صورتی که احیانا کارگری دچار حادثه شده باشد، کارفرماه علاوه بر پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه خود، باید سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری را نیز پرداخت کند.

حبیبی تاکید کرد: تمام حمایت‌های بیمه‌ای باید مشمول کارگران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان پلاسکو در تهران در پی آتش سوزی گسترده حدود ساعت ۱۱:۳۰ فرو ریخت. عده ای از مردم و آتش نشانها زیر آوار هستند، ۲۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند و از سرنوشت ۳۰ آتش نشان خبری در دست نیست. در حال حاضر فرآیند آوار برداری آغاز شده است.