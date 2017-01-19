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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

وضعیت پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمان پلاسکو در صورت حادثه احتمالی

وضعیت پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمان پلاسکو در صورت حادثه احتمالی

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در صورتی که در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، کارگری فاقد پوشش بیمه‌ای باشد، باید تحت پوشش کامل قرار گیرد.

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که تعداد کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو چه میزان بوده است گفت: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در این زمینه به رغم پیگیری‌هایی که از دستگاه‌های مختلف صورت گرفته، به دست نیامده است.

وی درباره پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی کارگران شاغل در این مجموعه افزود: قطعا تمام کارگران در زمان قرارداد باید از سوی کارفرمایان خود بیمه شوند؛ اما در صورتی که کارفرمایی در این زمینه تخلف کرده و کارگر خود را بیمه نکرده باشد، در صورت بروز هر گونه حادثه، تمام کارگران حادثه دیده باید تحت پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: در صورتی که احیانا کارگری دچار حادثه شده باشد، کارفرماه علاوه بر پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه خود، باید سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری را نیز پرداخت کند.

حبیبی تاکید کرد: تمام حمایت‌های بیمه‌ای باید مشمول کارگران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان پلاسکو در تهران در پی آتش سوزی گسترده حدود ساعت ۱۱:۳۰ فرو ریخت. عده ای از مردم و آتش نشانها زیر آوار هستند، ۲۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند و از سرنوشت ۳۰ آتش نشان خبری در دست نیست. در حال حاضر فرآیند آوار برداری آغاز شده است.

کد مطلب 3881616
محمد جندقی

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    نظرات

    • آ IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      پاسخ
      پس مردم چی؟ منابع دیگه که میگن تعداد زیادی مردم زیر آوارن

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