آغاز بررسی خسارت ساختمان پلاسکو از سوی شرکتهای بیمه

رسول تاجدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه امروز آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو گفت: تمام ریسک این حادثه مربوط به یک شرکت بیمه ای نیست و شرکتهای مختلفی به فعالیت بیمه ای در میان بالغ بر هزاران واحد صنفی این ساختمان انجام می دادند؛ بنابراین از ساعتی قبل، بررسی میزان خسارت ساختمان پلاسکو از سوی شرکتهای بیمه آغاز شده است.

مدیرعامل بیمه البرز افزود: از آنجایی که ساختمان پلاسکو، یک واحد صنفی بسیار بزرگ و با وجود بالغ بر هزار مغازه است، ریسک آن نیز بسیار بالا است و بنابراین، شرکتهای بیمه ای، سبد متنوعی از خدمات را در این ساختمان انجام می دهند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بیمه البرز نیز بخشی از واحدهای صنفی را بیمه کرده است که در حال جمع آوری اطلاعات در خصوص تعداد شرکتهای بیمه شده در این ساختمان هستیم؛ بر همین اساس، کار رسیدگی و تشکیل پرونده برای خسارت دیدگان از شنبه آغاز خواهد شد.

به گفته تاجدار، آسایش روانی و آرامش خاطر برای بیمه گذاران همواره یک اصل بوده و بر این اساس، تلاش ما این است که امنیت روانی را در چنین حادثه ای برای خسارت دیدگان فراهم کنیم، به همین دلیل خسارت را به موقع و در کوتاهترین زمان جبران خواهیم کرد.

به گزارش مهر، گفته می شود بسیاری از واحدهای صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو را بیمه البرز بیمه کرده است.