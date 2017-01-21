اطلاعات ۱۶۰ مداح بیرجندی در سامانه طوبی ثبت شد

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت اطلاعات تشکل های دینی در سامانه طوبی از شهریور ماه امسال، اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون ۳۴۰ مداح و ذاکر اهل بیت (ع) استان خراسان جنوبی اقدام به ثبت اطلاعات خود در این سامانه کرده اند.

وی، سامان دهی و برنامه ریزی جامع کشوری برای تشکل های دینی و مذهبی را از جمله مهمترین اهداف این سامانه عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی جامع از مداحان استان و شهرستان در دسترس خواهد بود.

رئیس کانون مداحان بیرجند با اشاره به اینکه بعد از این تمامی برنامه ها اعم از صدور مجوزها بر مبنای این سامانه خواهد بود، عنوان داشت: این طرح گام مهمی در ساماندهی تشکل های مذهبی و به خصوص مداحان است.

سروری اضافه کرد: علاوه بر این با ثبت اطلاعات مداحان در این سامانه بانک اطلاعاتی مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در دسترس بوده و فعالیت‌ها هم منسجم می‌شود.

وی از همه مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت خواست تا هر چه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.