به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی در توضیح این خبر با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی هرمزگان، زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۱۴ نفر را فراهم کرده است افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، بندرلنگه، بستک، پارسیان، بندرخمیر، حاجی‌آباد، جاسک، رودان و بشاگرد به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل صمت هرمزگان مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این طرح‌ها را تولید انواع قیر و هیدروکربن، ساخت اجزا و قطعات شناورهای دریایی، تولید بتن آماده، و فرآوری شن و ماسه دانست و یادآور شد: این طرح‌ها، ضمن اشتغال‌زایی گسترده، گام مهمی در افزایش توان صادراتی استان و تقویت زنجیره تولید ملی به حساب می‌آیند.

قاسمی اضافه کرد: حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت دولت در تامین زیرساخت‌ها، موجب شتاب‌گیری اجرای پروژه‌ها شده و بسیاری از این طرح‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین به سطح رقابت جهانی نزدیک شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه افتتاح این طرح‌ها، اقدامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و تبدیل هرمزگان به قطب جدید صنعت و تجارت جنوب کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: سهم هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و معدنی خود در این طرح دیده شده، تا توسعه متوازن در سراسر این استان محقق شود.