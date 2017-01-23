جزئیات برنامه درسی پایه هشتم طلاب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آیین نامه جدید آموزشی مصوب معاونت آموزشی حوزه های علمیه سراسر کشور طلاب پایه هشتم مدارس علمیه باید در یک سال تحصیلی ۶۳۰ ساعت در کلاس درس حضور داشته باشند.

طلاب پایه هشتم باید در نیمسال اول تحصیلی ۳۲۰ ساعت در کلاس درس حضور داشته باشند و دروس اصول ۱ بخش(۱)، اصول ۲ بخش(۲)، فقه ۳ بخش(۱)، رجال و تفسیر را بگذرانند.

جدول دورس نیمسال اول پایه هشتم طلاب ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس ۱ اصول ۱ بخش(۱) ۸۰ از ابتدای المقصد الثالث فی الشک تا ابتدای المقام الثانی رسائل ۲ اصول ۲ بخش (۱) ۱۱۰ از ابتدای بحث استصحاب تا ابتدای تعارض الاستصحاب رسائل ۳ فقه ۳ بخش (۱) ۸۰ از ابتدای الکلام فی شروط المتعاقدین تا ابتدای اما القول فی المجیز مکاسب ۴ رجال ۲۰ از اول تا اول مشایخ الثقاب کلیات علم رجال ۵ تفسیر ۳۰ سوره های رعد و یوسف جوامع الجوامع جلد ۲

طلاب پایه هشتم مدارس علمیه کشور همچنین باید در نیمسال دوم تحصیلی ۳۱۰ ساعت در کلاس های آموزشی حضور یابند.

جدول دروس نیسمال دوم پایه هشتم طلاب ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس ۱ اصول ۱ بخش (۲) ۸۰ از ابتدای المقام الثانی فی الشبهه الغیر المحصوره تا ابتدای بحث استصحاب رسائل ۲ اصول ۲ بخش (۲) ۱۱۰ از ابتدای تعارض الاستصحاب تا پایان کتاب رسائل ۳ فقه ۳ بخش(۲) ۸۰ از ابتدای اما القول فی المجیز تا القول فی شرایط العوضین مکاسب ۴ عقاید ۴۰ از اول نبوت تا پایان کتاب محاضرات فی الالهیات

باتوجه به بالا بودن حجم کتاب اصول ۲ مدیران مدارس علمیه باید ۲۵ ساعت در نیمسال اول پس از دروس رجال و تفسیر، برای اتمام این درس به صورت کلاس فوق العاده برگزار کنند.