  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۱

براساس آیین نامه آموزشی جدید؛

جزئیات دروس پایه هفتم مدارس علمیه اعلام شد

جزئیات دروس پایه هفتم مدارس علمیه اعلام شد

برنامه درسی پایه هفتم حوزه های علمیه کشور برای نیمسال اول و دوم تحصیلی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی حوزه های علمیه کشور جزئیات برنامه درسی طلاب پایه هفتم مدارس علمیه را طبق آیین نامه جدید این معاونت اعلام کرد.

براساس اعلام این معاونت طلاب پایه هفتم باید ۷۵۰ ساعت در کلاس های درس آموزشی شرکت کنند.

جدول دروس نیمسال اول پایه هفتم طلاب
ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول بخش (۱) ۸۰ از اول رسائل تا اول اجماع منقول رسائل
۲ فقه ۱ بخش(۱) ۸۰ از اول مکاسب محرمه تا اول المساله التاسعه مکاسب
۳ فقه ۲ بخش (۱) ۸۰ از اول النوع الخامس تا اول الامر الثانی مکاسب
۴ فلسفه  بخش (۱) ۵۰ از اول کتاب تا اول مرحله هشتم بدایه الحکمه
۵ تفسیر ۳۰ سوره مبارکه توبه جوامع الجامع جلد ۲

طلاب پایه هفتم در نیمسال اول تحصیل خود باید ۳۲۰ ساعت در کلاس درس حضور داشته باشند.

جدول دروس نیمسال دوم پایه هفتم طلاب
ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول بخش(۱) ۸۰ از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد رسائل
۲ فقه ۱ بخش (۲) ۸۰ از اول المساله التاسعه تا اول النوع الخامس مکاسب
۳ فقه ۲ بخش(۲) ۸۰ از الامر الثانی تا اول الکلام فی شروط المتعاقدین مکاسب
۴ فلسفه بخش(۲) ۵۰ از اول مرحله هشتم تا پایان کتاب بدایه الحکمه
۵ عقاید ۳۰ از اول کتاب تا اول نبوت محاضرات فی الالهیات

طلاب پایه هفتم مدارس علمیه کشور باید در نیمسال دوم تحصیل خود ۳۲۰ ساعت در کلاس درس حاضر باشند.

همچنین در این برنامه درسی توصیه شده است تا برای اتمام سرفصل دروس تعیین شده از ابتدای سال درس فلسفه به همراه کلاس جبرانی برای طلاب برگزار شود.

کد مطلب 3878769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اقیانوس آبی رنگ IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام. تشکر از شما فقط کاش مینوشتید که فقه ۱ و فقه ۳ برای نیمسال اول هست و درسا هم که از اول هست و خلاصه تر و بیشتر روی روایات تاکید میشه تا متن. ممنون از شما.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها