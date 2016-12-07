جزئیات دروس پایه سوم طلاب/ ارائه ۷۱۰ ساعت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیین نامه جدید آموزشی مدارس علمیه کشور جزئیات دروس طلاب در پایه های تحصیلی برای هر نیمسال تحصیلی مشخص شده است.

براساس این آیین نامه طلاب پایه سوم مدارس علمیه باید ۷۱۰ ساعت آموزشی را در یک سال تحصیلی بگذرانند.

جدول دروس نیسمال اول پایه سوم مدارس علمیه ردیف عنوان درس ساعت محدود درسی متن درس ۱ نحو ۴ بخش (۱) ۸۵ از اول کتاب تا اول حرف السین مغنی الادیب ۲ نحو ۵ بخش (۱) ۵۵ از حرف لو تا اول باب الثانی مغننی الادیب ۳ بلاغت بخش (۱) ۸۵ از اول کتاب تا اول مبحث فی الایجاز و الاطناب و المساواه مختصر یا جواهر البلاغه ۴ عقاید ۳ بخش (۱) ۶۵ از درس اول تا اول درس ۲۱ آموزش عقاید ۵ اخلاق ۳ ۳۰ از النوع الثالث (فی الاداب المختصه بالمعلم) تا پایان کتاب المراد من منیه المرید

طلاب پایه سوم مدارس علمیه در نیسمال اول تحصیلی باید ۳۲۰ ساعت کلاس آموزشی داشته باشند.

جدول دروس نیسمال دوم پایه سوم مدارس علمیه ردیف عنوان درس محدوده درسی متن درس مولف ۱ نحو ۴ بخش (۲) ۸۵ از حرف السین تا اول حرف لو مغنی الادیب ۲ نحو ۵ بخش (۲) ۵۵ باب رابع مغنی الادیب ۳ بلاغت بخش (۲) ۸۵ از مبحث فی الایجاز و الاطناب و المساواه تا پایان کتاب مختصر یا جواهر ابلاغه ۴ عقاید ۳ بخش (۲) ۶۵ از درس ۲۱ تا پایان کتاب آموزش عقاید ۵ تجزیه و ترکیب ۴۰ نیمه اول جزء ۲۹ قرآن کریم قرآن کریم ۶ تاریخ ۳ ۳۰ از اول کتاب تا اول زندگانی امام باقر (ع) سیره پیشوایان ۷ قرآن ۳ ۳۰ سوره های اعراف، انقال، ابراهیم گزیده تفسیر نمونه

طلاب پایه سوم مدارس علمیه در نیسمال دوم سال تحصیلی باید ۳۹۰ ساعت کلاس آموزشی بگذرانند.

مدارسی که متن درسی بلاغت آنها کتاب مختصر است، باید با افزودن ساعت تدریس، سرفصل تعیین شده را به پایان برسانند.

همچنین هر یک از دروس مطالعاتی تاریخ ۳ و قرآن ۳ معادل ۳۰ ساعت درسی است که مدیران مدارس علمیه می توانند از ساعات فوق العاده برای برگزاری این دروس استفاده کنند و شرکت طلاب در این کلاس ها اختیاری است.