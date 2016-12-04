دروس طلاب پایه دوم مدارس علمیه/ طلاب باید ۷۴۰ ساعت بگذرانند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه درسی مدارس علمیه کشور طلاب پایه دوم باید ۷۴۰ ساعت آموزشی را بگذرانند که جمع ساعات آموزشی در نیسمال اول تحصیلی ۳۴۵ ساعت و در نیسمال دوم تحصیلی ۳۹۵ ساعت است.
|ردیف
|عنوان درس
|ساعت
|محدوده درسی
|متن درس
|۱
|نحو ۲ بخش (۱)
|۸۵
|از ابتدای کتاب تا اول نواسخ
|سیوطی یا شرح ابن عقیل
|۲
|نحو ۳ بخش (۱)
|۸۵
|از ابتدای کتاب اشتغال تا اول باب اعمال المصدر
|سیوطی یا شرح ابن عقیل
|۳
|منطق ۲ بخش (۱)
|۸۵
|از اول کتاب تا اول تقسیمات الحملیه
|منطق مظفر یا منطق تعلیمی
|۴
|عقاید ۲
|۶۰
|همه کتاب
|شیعه در اسلام
|۵
|اخلاق ۲
|۳۰
|از اول کتاب تا اول النوع الثالث فی الاداب المختصه بالمعلم
|المراد من منیه المرید
برای اتمام سرفصل تعیین شده پیشنهاد می شود از ابتدای سال، نحو ۳ همراه با کلاس جبرانی برگزار شود.
|ردیف
|عنوان درس
|ساعت
|محدوده درسی
|متن درس
|۱
|نحو ۲ بخش(۲)
|۸۵
|از ابتدای نواسخ تا اول باب اشتغال، تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء ۳۰ قرآن
|سیوطی یا شرح ابن عقیل
|۲
|نحو ۳ بخش (۲)
|۸۵
|از باب اعمال المصدر تا ابتدای حکایات
|سیوطی یا شرح ابن عقیل
|۳
|منطق ۲ بخش (۲)
|۸۵
|از تقسیمات الحملیه تا اول صناعات خمس
|منطق مظفر یا منطق تعلیمی
|۴
|منطق ۳
|۸۰
|صناعات خمس
|منطق مظفر یا منطق تعلیمی
|۵
|تاریخ ۲
|۳۰
|از فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب
|فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام(ص)
|۶
|قرآن ۲
|۳۰
|سوره های فاتحه، انعام، مائده
|گزیده تفسیر نمونه
هر یک از درس های مطالعاتی تاریخ ۲ و قرآن ۲ معادل ۳۰ ساعت درسی است که مدیران مدارس علمیه می توانند از ساعات فوق العاده برای برگزاری این درس ها استفاده کنند و شرکت طلاب در این کلاس ها اختیاری است.
نظر شما