حافظان قرآن از معارف امامت بهره مند می شوند

به گزارش خبرگاری مهر، سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن و حجت الاسلام جلالی قائم مقام ریاست بنیاد فرهنگی امامت شعبه تهران زمینه برگزاری دوره های آموزشی امام شناسی را جهت حافظان قرآن مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار که محمود کریمی معاون آموزش و آقایان محسن جاوید ، محسن خیری و سلمان ماهینی مدیران انتشارات ، استانها و روابط عمومی این مؤسسه حضور داشتند پس از ارائه گزارش فرایند فعالیت ها ، دوره های آموزشی حفظ قرآن ، برنامه های پژوهشی و تخصصی فهم قرآن از سوی مدیر مؤسسه مهد قرآن و مباحث دوره های مختلف امام شناسی و متون درسی ، اساتید و دست آوردها از سوی مسئولین بنیاد فرهنگی امامت ، مقرر شد با بررسی امور ستادی و تخصصی چگونگی معرفی و آموزش اساتید و مربیان قرآن مهد قرآن را برای شرکت در دوره های امام شناسی معرفی نمایند .

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه آقای چاوشی بهره مندی حافظان قرآن را از اقیانوس معارف اهل بیت (ع) را مورد تأکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد با همکاری بنیاد فرهنگی امامت ، آموزش حفظ قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام را با یکدیگر گسترش دهیم . وی افزود : همراهی قرآن و عترت تأمین کننده سعادت انسان ها است.

بنا بر این گزارش حجت السلام جلالی قائم مقام بنیاد فرهنگی امامت نیز با اعلام آمادگی این مرکز جهت برگزاری دوره های امام شناسی ویژه حافظان قرآنی یادآور شد و گفت قرآن در کنار امامت و ولایت معنا پیدا می کند .

شایان ذکر است مؤسسه کشوری مهد قرآن با 25 سال خادمی به ساحت مقدس قرآن کریم یکی از مراکز خدمتگزار آموزش علوم قرآنی مردم نهاد (غیر دولتی) با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن برای عموم علاقمندان در سراسر کشور می باشد . آموزش های هم زمان در حوزه قرآن و عترت به استناد حدیث شریف ثقلین از پیامبر اکرم (ص) همواره برای حافظان قرآن مورد تأکید این مؤسسه قرار دارد.