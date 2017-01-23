به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پل آستر فاش کرد مشتاق است تا اپوزیسیون نویسندگان آمریکایی را در برابر دونالد ترامپ رییس جمهور جدید به راه بیندازد.

وی گفت امیدوار است بتواند این کار را با کسب ریاست گروه آزادی بیان انجمن قلم آمریکا انجام دهد.

وی گفت زندگی‌اش در سال‌های پیش رو صرف مبارزه با ترامپ خواهد شد.

این نویسنده در مصاحبه‌ای طولانی با گاردین، گفت دلش می‌خواهد بتواند در سال ۲۰۱۸ ریاست انجمن قلم را به دست آورد. این سازمان یکی از چندین انجمن حمایت از حقوق آزادی بیان در سراسر جهان است که اکنون اندرو سالمون ریاست آن را برعهده دارد.

آستر نویسنده بروکلینی که سه گانه نیویورک را در کارنامه‌اش دارد گفت: این موقعیت در سال‌های متمادی به من پیشنهاد شد اما انتخاب ترامپ مرا وادار کرده که به پذیرش این سمت طور دیگری نگاه کنم.

این در حالی است که گزارش‌های روزهای اخیر حاکی از این است که دولت جدید آمریکا قصد دارد تا بودجه بخش هنر و علوم انسانی را که برابر ۱۵۰ میلیون دلار در سال است، حذف کند. انجمن آموزش ملی (NEA) بودجه بیش از ۶۰ جوایز مهم ادبی را تامین کرده که برگزیدگانش شامل جاناتان فرانزن و آنی پروکس هم می‌شود. این مبلغ برابر ۰.۰۰۰۰۷۵ بودجه فدرال است که برابر ۳.۹ تریلیون دلار در سال است.

آستر که قبلا نایب رییس انجمن قلم آمریکا بود، تایید کرد که تاکنون نمی‌خواست در کادر رهبری این نهاد حضور داشته باشد اما اکنون فکر می‌کند نمی‌تواند در دوران ریاست جمهوری ترامپ فقط برای خودش زندگی کند.

آستر که از نویسندگان شناخته شده و جهانی آمریکایی در ۳۰ سال اخیر بوده است می‌گوید از شنیدن خبر انتخاب ترامپ در ماه نوامبر دچار شوک شد و آن را وحشتناک‌ترین اتفاق سیاسی در همه زندگی‌اش خواند.

وی افشاگری اخیر درباره دخالت هکرهای روسی در انتخابات اخیر را نیز تقریبا مشابه یک اعلان جنگ بدون گلوله خواند و گفت همه اینها او را بر آن داشت تا چنین تصمیمی بگیرد.