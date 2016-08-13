جایزه ادبی انجمن قلم آمریکا برای نویسندگان غیرآمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک جایزه ۵۰ هزار دلاری ادبی جدید برای حمایت از نویسندگان بین‌المللی که به روح آثار ناباکوف وفادار هستند، راه‌اندازی شد. این جایزه برای ایجاد تعادل با بیگانه ستیزی گسترده‌ای که در آمریکا ایجاد شده و به طور فزاینده به احساسات شوونیستی نزدیک می‌شود، راه‌اندازی شده است.

جایزه قلم ناباکوف با حمایت بنیاد ادبی ولادیمیر ناباکوف جایگزین جایزه ‌دیگری به همین نام شد که با هدف دیگری راه‌اندازی شده بود. این جایزه به نویسنده‌ای اهدا خواهد شد که در کشوری خارج از آمریکا متولد شده و اثر او به زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه شده باشد. این جایزه برای تقدیر از مجموع آثار یک نویسنده خارجی اهدا خواهد شد.

بنیاد قلم آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این باره روز پنج شنبه اعلام کرد هیات داوران این جایزه در جستجوی نویسندگانی هستند که در زمینه آثار غیرداستانی، شعر، نمایشنامه یا داستان، مشغول آفرینش هستند و به نوعی با آثارشان یادآور تطبیق‌پذپری درخشان ناباکوف و تعهد او به ادبیات برای جستجوی عمیق‌ترین حقیقت و بالاترین لذت هستند.

جایزه قلم ناباکوف تا پیش از این به ارزش ۲۰ هزار دلار به نویسندگانی اهدا می‌شد که ممکن بود کمتر جنبه بین‌المللی داشته باشند و کارشان ممکن بود به زبان انگلیسی هم ترجمه شده باشد. فیلیپ راث، ماریو بارگاس یوسا و سینتیا اوزیک پیشتر این جایزه را دریافت کرده بودند اما اهدای این جایزه از سال ۲۰۰۸ به بعد متوقف شده بود.

اما از این پس این جایزه نخستین جایزه انجمن قلم آمریکاست که به ویژه با تمرکز بر نویسندگان غیرآمریکایی اهدا می‌شود.

رییس انجمن قلم آمریکا در این باره گفت: در زمانه‌ای که دیالوگ خیلی کمی بین ملت‌ها برقرار است باید صداهای فوق‌العاده جهانی را که ممکن است برای بسیاری از کتاب‌خوانان آمریکایی ناآشنا است، شنید.

اندرو وایلی که مدیر بنیاد ادبی ناباکوف است نیز گفت تمرکز جدید این جایزه نشان می‌دهد ما قصد داریم این جایزه با دیگر جوایز انجمن قلم آمریکا تفاوت داشته باشد و با توجه به تاثیر بین‌المللی آثار ناباکوف به نظر می‌رسد این منصفانه باشد.

پنج نویسنده بین‌المللی هر سال برنده این جایزه را انتخاب می‌کنند. اولین برنده این جایزه در فوریه سال بعد در مراسمی که در نیویورک برگزار می‌شود، معرفی می شود.

ولادیمیر ولادیمیرویچ ناباکوف نویسنده متولد روسیه که سال ۱۹۷۷ در سوییس درگذشت، نویسنده رمان، داستان کوتاه، مترجم و منتقد چندزبانه روسی-آمریکایی بود.