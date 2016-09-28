وحشت استیون کینگ از شانس ریاست جمهوری ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، استیون کینگ گفته گوش کردن به سخنرانی‌های ترامپ مثل «گوش کردن به صدای سقوط یک پیانو از پله‌ها» می‌ماند و اقرار کرده که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه «شانسی واقعی» برای پیروزی دارد.

این رمان نویس ژانر وحشت روز شنبه در فستیوال کتاب واشنگتن دی‌سی و در مراسمی صحبت کرد که کتابخانه کنگره آمریکا به خاطر یک عمر تلاش در ترویج سواد به تجلیل از او برگزار کرد. کینگ مدت‌هاست به انتقاد از ترامپ پرداخته و در بیانیه‌ای که اوایل امسال منتشر شد نامش را «به صراحت در مقابله با کاندیداتوری دونالد جی ترامپ برای ریاست جمهوری» به ثبت رساند و از آن زمان پشت سر هم در توییتر خود او را به باد انتقاد می‌گیرد.

اوایل همین ماه، او به شوخی گفته بود که «دونالد ترامپ همان کاتولو است». کاتولو موجودی خیالی و اهریمنی است که نخستین بار در یکی از داستان های رمان نویس محبوب ژانر گوتیگ و وحشت یعنی «اچ پی لاوکرفت» در سال ۱۹۲۸ معرفی شد. او گفته بود: «مدل موی مضحکش به هیچ وجه مضحک نیست. شاخک‌هایش را پنهان می کند.» روز یکشنبه، او اضافه کرد: «تگزاس ممکن است به ترامپ رای بدهد، اما آن ها برای چنین آدم هایی آن جا ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید او آنقدر سطحش پایین است که می تواند یک کلاه سرش بگذارد و برود زیر یک مار زنگی پنهان شود.»

روز شنبه، کینگ به ترامپ از زاویه‌ای متفاوت حمله کرد: به عنوان یک معلم سابق زبان و ادبیات انگلیسی، این نویسنده درباره لذت‌ها و اهمیت کتاب خوانی صحبت کرد و اینکه کاهش سواد می‌تواند به این منجر شود که سیاستمداران بیانیه‌های بی‌معنی منتشر کنند. کینگ گفت: «من به اینکه همه می گویند آمریکا احمق‌تر شده باور ندارم، اما همینطور که کتاب خوانی روزانه کاهش می‌یابد – و این اتفاق واقعا در حال رخ دادن است – تفکر تحلیلی هم پایین می‌آید. کتاب خواندن برای لذت است و برای من اهمیت بالایی دارد، اما علاوه بر این دماغ آدم را هم برای بوهای گند تیزتر می‌کند.»

او ادامه داد: «ما در جامعه ای زندگی می کنیم که خیلی‌ها باور دارند کتابخانه‌ها و دیگر تلاش‌های فرهنگی، همه چیز از «شکسپیر در پارک» گرفته تا شعرخوانی و کنسرت‌های مجانی، از اهمیت بسیار پایینی برخوردارند. انگار یادگیری تفکر چیزی است که طبیعی رخ می‌دهد، مثل یادگیری راه رفتن. باور کنید، اینطور نیست. یادگیری تفکر نتیجه سخت کار کردن و تلاش مداوم است.»

به گفته کینگ، این عدم توجه به فرهنگ منجر به «بی سوادی یا نیمه سوادی در کشوری می‌شود که بیشتر جمعیتش متفکران تنبلی هستند که شامه‌شان برای بوهای گند تیز نشده است.» این به این معنی است که سیاستمداران می‌توانند «به جای اشاره به نکات جزیی، با حرف زدن از مفهوم‌های کلی جلو بروند و مسئولان منتخبی که قرار است بهترین و هوشمندترین‌ها باشند، اغلب به اطلاعات غلط اکتفا می‌کنند.»

او گفت: «مثلا به این توجه کنید که چطور دونالد ترامپ همیشه می‌گوید فلان مسئله بزرگ خواهد شد و فلان چیز زیباست. هر نویسنده یا خواننده‌ای که شعور داشته باشد می‌گوید این حرف‌ها به خودی خود کاملا بی‌معنی هستند. ترامپ باعث می شود نه فقط به عنوان یک دموکرات، بلکه به‌عنوان یک نویسنده و خواننده به خود بلرزم. گوش کردن به سخنرانی‌هایش مثل گوش کردن به صدای پیانویی که از پله پایین می‌افتد است. پر از ناهنجاری است و هیچ موسیقی‌ای در آن وجود ندارد. خدایا چقدر دلم برای اوباما تنگ خواهد شد... در تمام چیزهایی که او می‌گفت همیشه شعر و موسیقی وجود داشت.»

در مصاحبه‌ای با ران چارلز در واشنگتن پست که همین آخر هفته انجام شد، کینگ اقرار کرد از این می‌ترسد که ترامپ ممکن است عملا در انتخابات نوامبر پیروز شود. او به چارلز گفت: «ریاست جمهوری ترامپ من را بیشتر از هر چیز دیگری می‌ترساند. سه یا چهار ماه پیش ممکن بود بخندم، اما حالا فکر می‌کنم ترامپ واقعا شانسی برای پیروزی دارد. برای همین فکر می‌کنم هیلاری هم کاندیدای کارآمدی نبوده و راستش را بخواهید کمپین او یک نوع حس صاحب بودن در خود دارد. مثل این که می‌گوید اها، حالا نوبت من است و مقابل این احمق قرار گرفتم برای همین از حالا رییس جمهور هستم.»

این نویسنده مشهور گفت باور دارد که کلید این مسئله ترس است. او اضافه کرد: «ما می‌ترسیم که دولت سلاح های‌مان را بگیرد، می‌ترسیم مکزیک به ایالات متحده حمله کند، از این می ترسیم و از آن می ترسیم. تا وقتی مردم بترسند، سخت می توان مکالمه‌ای معقولانه داشت.»

استیون کینگ نویسنده مشهور آمریکایی و به عنوان استاد ژانر تعلیق‌آمیز و معمایی شناخته می‌شود.

ترجمه: مازیار معتمدی