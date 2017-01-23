واکنش طهرانچی به برکناری اش به دلیل فریدون/ اعتراض برخی اساتید

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمد مهدی طهرانچی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید دانشگاه بهشتی در پاسخ به این سئوال که بعد از برکناری رئیس دانشگاه شهید بهشتی این شائبه پیش آمده که این مسئله به خاطر تحصیل فریدون برادر رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی رخ داده است گفت: من نمی دانم.

وی در برابر اصرار خبرنگاران به توضیح بیشتر و روشن صحبت کردن در این خصوص گفت: العاقل بالاشاره. خبرنگاران باهوش هستند خود باید متوجه شوند.

رئیس سابقه دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سئوال که آیا وی را برکنار کرده اند یا اینکه زمان ریاست وی تمام شده است، تصریح کرد: بهمن ماه ریاستم به اتمام می رسید همانطور که گفتم یک تماس گرفتند و گفتند تمام شد.

این برنامه حاشیه هایی نیز داشت.

برخی از اساتید دانشگاه از اینکه وزیر علوم خود در جلسه تودیع رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی حاضر نشده بودند به نماینده وزیر علوم دکتر وحید احمدی گلایه کردند.

یکی از اساتید به وی گفت حتما به وزیر علوم بگویید برای تشریفات هم که بود باید حتما خود تشریف می آوردند.

دکتر خاتمی به عنوان نماینده اساتید دانشگاه شهید بهشتی از دکتر طهرانچی تقدیر کرده و ویژگی های خوب بسیاری را به دکتر طهرانچی نسبت داد.

دکتر طهرانچی وقتی پشت تریبون قرار گرفت در حالی که بغض کرده بود گفت: آقای دکتر به نفس ما رحم می کردید. آنچه که گفتید من در خود ندیدم و این توفیق خداوند است و گرنه من در خود جز ضعف و ناکارآمدی نمی بینم و کلام آخر اینکه اگر توفیقی وجود دارد راهگشا خداوند است و انسان بدون او موفق نمی شود.

در زمان سخنرانی دکتر وحید احمدی نماینده وزیر علوم، اکثر اساتید دانشگاهها برخاسته و سالن را ترک کردند.