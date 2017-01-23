هجمه دشمن به اندیشه های امام/۲۲بهمن تیر خلاص بر پیکر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین که در سالن فجر فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد، با تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان کشور در حادثه ساختمان پلاسکو اظهار داشت: آتش نشانان در این لباس مقدس امتحان خوبی را پس دادند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به پیش بینی برنامه های متنوع در ایام دهه مبارک فجر افزود: حجم برنامه های دهه فجر در سال جاری بسیار خوب است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد در ایام دهه فجر ادامه داد: برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد در ایام الله دهه مبارک فجر در مساجد شهرستان ورامین برگزار می شود و باید مسئولان ادارات و نهادهای مختلف در این برنامه ها حضور باشکوه و پرشور داشته باشند.

فضا سازی تبلیغی در ایام دهه مبارک فجر مهم است

محمودی با اشاره به در پیش بودن هفته استقبال از دهه مبارک فجر اضافه کرد: از پنجم تا یازدهم بهمن ماه به عنوان هفته استقبال از دهه فجر نامگذاری شده است و باید در این هفته، فضای شهر رنگ و بوی جشن انقلاب اسلامی داشته باشد.

وی متذکر شد: ادارات و نهادهای مختلف شهرستان ورامین از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای تبلیغات و فضاسازی محیطی در ایام دهه مبارک فجر استفاده کنند.

زنگ گلبانگ انقلاب در تمامی مدارس شهرستان ورامین نواخته می شود

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با تشریح برنامه های روز ۱۲ بهمن بیان داشت: ۱۲ بهمن ماه سالروز ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی است و در این روز چندین برنامه محوری در شهرستان ورامین برگزار می شود.

محمودی ادامه داد: زنگ گلبانگ انقلاب در تمامی مدارس شهرستان ورامین همزمان با ساعت ورود امام راحل نواخته خواهد شد که می توان از این برنامه برای انتقال مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: راه اندازی کاروان نمادین ورود حضرت امام راحل نیز از دیگر برنامه های شاخص در ایام الله دهه مبارک فجر است که این کاروان حرکت خود را از امامزاده طاهر و مطهر(ع) خیرآباد آغاز خواهد کرد.

مراسم میهمانی لاله ها در ۲۳ گلزار شهدای شهرستان ورامین برگزار می شود

وی حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در حرم مطهر امام راحل در روز ۱۲ بهمن ماه را بسیار مهم دانست و گفت: روز دوازدهم بهمن ماه، مراسم محوری در حرم مطهر امام راحل برگزار خواهد شد و اقشار مختلف مردم و مسئولان در این مراسم باشکوه شرکت خواهند کرد.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با تشریح برخی از برنامه های محوری شهرستان ورامین در ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: مراسم میهمانی لاله ها در ۲۳ گلزار شهدای شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

وی افزود: آیین گلباران مزار شهدای گمنام و شهدای سید فتح الله ورامین ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد و گلباران سایر گلزارهای شهدای شهرستان ورامین نیز عصر روز پنجشنبه اجرا می شود.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تیر خلاصی بر پیکر استکبار است

محمودی یادآور شد: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی به منظور نشان دادن اقتدار و توانمندی سربازان این سرزمین نیز روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در یگان ویژه امداد شرق استان تهران برگزار خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تشریح برنامه های شب پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: ندای تکبیر در پشت بام منازل، مساجد و اماکن عمومی همزمان با شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

وی نقطه اوج برنامه های دهه مبارک فجر را راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دانست و تأکید کرد: روز ۲۲ بهمن نقطه اوج برنامه های دهه مبارک فجر بوده و بدون تردید حضور باشکوه مردم در این مراسم، تیر خلاصی را بر پیکر استکبار وارد خواهد کرد.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به اهمیت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، توطئه های دشمن در عرصه های مختلف را خنثی خواهد کرد و باید از همه ظرفیت های موجود برای حضور باشکوه مردم در این حماسه استفاده شود.

وی با اشاره به تقارن روز ۲۲ بهمن با ایام فاطمیه یادآور شد: ۲۲ بهمن امسال رنگ و بوی فاطمی خواهد داشت و باید علائم حضرت زهرا(س) در این مراسم مشخص باشد.

محمودی با تأکید بر ضرورت خدمت رسانی ویژه در ایام دهه مبارک فجر بیان داشت: باید طعم شیرین خدمت رسانی به اقشار مختلف در ایام دهه مبارک فجر چشانده شود.

وی توجه به کودکان و نوجوانان برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی را بسیار مهم دانست و افزود: باید در ایام دهه مبارک فجر به کودکان و نوجوانان توجه جدی شود، چرا که آنان آینده سازان ایران اسلامی هستند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به تلاش دشمن برای انحراف در اندیشه های امام راحل ادامه داد: امروز امام و اندیشه های بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه دشمن و رسانه های بیگانه قرار گرفته است و باید با همه توان و ظرفیت با آن مقابله کرد.