سیاستهای تلخ دهه هفتاد در بازار ارز/اخطار نسبت به تورم نهفته

به گزارش خبرنگار مهر، موسی غنی نژاد در همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: کنترل تورم از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و همچنان ادامه دارد، این در حالی است که دولت توانسته تورم را به نحو احسن کنترل کرده و انتظارات را مدیریت نماید، ضمن اینکه امسال با رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه هستیم که به نظر می رسد نتیجه به ثمر رسیدن برجام بوده که اکنون ثمرات آن را مشاهده می کنیم.

این اقتصاددان افزود: برجام در رشد تجارت خارجی و افزایش درآمدهای نفتی اثرگذار بوده است، اما به هرحال خطراتی نیز به واسطه آن اقتصاد ایران را تهدید می کند که مقامات مسئول و ریاست بانک مرکزی نیز به این مسائل به خوبی اشراف دارند، ولی باید به این نکته توجه داشت که به رغم کاهش تورم، این نگرانی وجود دارد که افزایش نقدینگی مشکل ساز شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون این موضوع که بنگاههایی که موفق هستند، رویشان فشار برای دریافت مالیات و تحت فشار قرار دارد، مشکل ساز شده و اگرچه صدایشان درنمی آید ولی ما خبر داریم که واقعیت دارد اما در حال حاضر فقط بنگاههای مشکل دار در معرض توجه قرار دارند.

به گفته غنی نژاد، اگرچه نقدینگی در تورم انعکاس نیافته است اما در تورم نمود پیدا خواهد کرد، این در حالی است که نگرانی از کاهش نرخ سود نیز در ترکیب تغییر نقدینگی نیز از سپرده های درازمدت به کوتاه مدت رفته است که باید از سوی مقامات دولتی پاسخ داده شود. مابه التفاوتی که وجود دارد چشمگیر نیست.