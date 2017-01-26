جلد چهارم «دانشنامه فرهنگ مردم ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلد دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و ویراستاری علمی محمد جعفری (قنواتی) و اصغر کریمی منتشر شد.

دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی درباره فولکلور و فرهنگ عامه مردم ایران است. این دانشنامه عمده ترین مباحث فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران را دربرمی گیرد که در ۲۰ کد طبقه بندی شده است. خوراک، پوشاک، بازی و نمایش، هنر و صنایع دستی، موسیقی، ادبیات عامه، طب عامیانه، باورها و اعتقادات، آداب ورسوم، نهادها و موسسات مرتبط با مردم شناسی و فرهنگ عامه، شخصیت‌ها و صاحب نظران تاثیرگذار در این زمینه، کتابها و متون فولکلوریک برخی از کدهای این مجموعه است. فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران بخش‌های مختلف این دانشنامه را تشکیل می‌دهد.

بیش از ۱۲۰ پژوهشگر و مؤلف ایرانی و خارجی با این دانشنامه همکاری مداوم داشته و تحقیق و تألیف مقالات آن را برعهده دارند. شماری از مؤلفان و پژوهشگران همکار با این دانشنامه در زمره برجسته‌ترین دانشمندان و محققان ایران و جهان هستند و برخی دیگر دانش‌آموختگان جوانی هستند که با گذراندن دوره‌های آموزشی در این بخش به پژوهشگران و مؤلفان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.

جلد چهارم دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» به حرف‌های «خ» تا «ز» اختصاص دارد و دارای ۳۲۵ مدخل است که با مدخل «خرم و زیبا» آغاز می‌شود و با مدخل «زمین» پایان می‌یابد.

جلد نخست مجموعه دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» که در سال ۹۲ منتشر شده است حدود ۴۰۰ مدخل از «آب» تا «باران» را در بر می‌گیرد. جلد دوم این دانشنامهدارای ۲۷۷ مدخل است و از «باران خواهی» تا «توت» را شامل می‌شود. جلد سوم دارای ۳۱۰ مدخل شامل «توت ابوالفضل» تا «خرمن و خرمن کوبی» است و اکنون جلد چهارم دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» در ۷۸۴ صفحه در قطع رحلی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۸۵ هزار تومان از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده و در اختیار دانش پژوهان و علاقه مندان قرار گرفته است.