معاون وزیر خارجه صربستان با تخت روانچی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوران آلکسیج» معاون وزیر امور خارجه صربستان که به منظور انجام رایزنی های سیاسی بین ایران و صربستان به تهران سفر کرده است، امروز سه شنبه با معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، «تخت روانچی» با اشاره به سابقه روابط ایران و صربستان اظهار داشت: «میان تهران و بلگراد روابط دوستانه ای برقرار است و اراده جدی برای توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور وجود دارد.»

معاون اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه با تاکید بر ظرفیت های ایران در عرصه های مختلف اقتصادی، بازرگانی، نفت و گاز، آمادگی کشورمان را برای تحکیم و تقویت روابط اقتصادی و تبادل تجربیات در حوزه های مختلف اعلام و خواستار تقویت مناسبات بخش های خصوصی دو کشور و نیز تحکیم همکاری های فرهنگی و گردشگری بین دو کشور شد.

«گوران آلکسیج» معاون وزیر امور خارجه صربستان نیز در این دیدار اظهار داشت: «بلگراد اهمیت زیادی برای روابط با تهران قائل است و بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران دارای نقشی سازنده و اساسی در عرصه تحولات منطقه ای و بین المللی و بویژه جهان اسلام است.»

وی همچنین تاکید کرد که دولت صربستان آمادگی دارد در کلیه عرصه ها از جمله در زمینه اقتصادی، فن آوری و گردشگری مناسبات خود را با ایران تقویت کند.

تحولات خاورمیانه و منطقه جنوب شرق اروپا از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد تبادل نظر و رایزنی قرار گرفت.