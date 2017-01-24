تعدادی از نیروهای شهرداری ضابط قوه قضائیه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا از قوه قضائیه سوال کنیم که اعلام کنند تا تکلیف قانونی شهرداری برای تغییر وضعیت ساختمان های نا ایمن مشخص شود، اظهار کرد: در حال حاضر شهردار تهران این سوال را از قوه قضائیه پرسیده است.

وی افزود: ساختمان پلاسکو نیاز به تخریب نداشته است که طبق قانون، شهرداری بتواند نسبت به پلمب آن اقدام کند بلکه مسئله رعایت نکات ایمنی بود که به صورت مورد به مورد تذکر داده شده بود.

چمران اعلام کرد: این در حالی است که در مجموع هفت اخطار از سوی دو مجموعه شهرداری منطقه و سازمان آتش نشانی به طور جداگانه به هیات مدیره ساختمان پلاسکو اعلام شده که در مجموع به آنها ۱۴ بار درباره وضعیت ایمنی ساختمان اخطار دریافت کرده بودند.

چمران با اشاره به سوابق این موضوع در دهه ۷۰، افزود: در آن سالها نیز شهرداری با مشکل مواجه بود و در نامه ای به قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف شد که دیوان عالی قضایی حکم داد که شهرداری به طور مستقیم اجازه پلمپ ساختمان ناایمن را ندارد.

رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: خوب است شهرداری ضابط قوه قضائیه شود و خود بتواند در این پرونده ها ورود پیدا کند اما اکنون قانون اینگونه نیست و پیشنهاد دادیم قانونی وضع شود که در آن تعدادی از نیروهای شهرداری با تایید دادگستری ضابط قضایی شوند اما مجلس مخالف آن بود.