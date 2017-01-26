شرکت های دانش بنیان آذربایجان شرقی از فرصت های موجود استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، داود بهبودی ظهر امروز در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: موقعیت ها و فرصت های تسهیلاتی و حقوقی مطلوبی در دفتر پژوهش و فناوری تهران و یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد که عده ای از این فرصت ها به خوبی استفاده می کنند اما استان ما نمی تواند آن طور که باید بهره مند شود و این مسئله یک عارضه برای استان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه به تناسب ادعایی که در سطوح مختلف داریم باید اعتقاد هم در نظام اداری و تصمیم سازی وجود داشته باشد، افزود: حداقل باید باور کنیم اگر می خواهیم کاری در استان صورت دهیم و قدمی در مسیر توسعه برداریم یکی از شاه کلیدهای اصلی آن تحقق اقتصاد دانش بنیان است.

بهبودی پارک های علم و فناوری را اساس و پایه ریز اقتصاد دانش بنیان خواند و اضافه کرد: قطعا حمایت های برنامه ریزی شده برای شرکت های دانش بنیان یک مسیر نارفته است و تا بخواهد نهادینه شده و قوانین و مقررات و نظام مالیاتی درک کند مقوله دانش بنیان چیست و چطور باید با آن برخورد کند، با چالش مواجه هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی ابراز داشت: ما هر قدر شرکت های دانش بنیان را با مسائل حقوقی، مالیاتی و بیمه ای بیشتر آشنا کنیم بهتر خواهند توانست از حقوق خود دفاع کرده و در جهت توسعه قدم های سریع تری برمی دارند.

وی با بیان اینکه قوانین و مقررات دست و پاگیر و فضای غبارآلود کسب و کار پدیده کل کشور است، افزود: جا دارد در دانشگاه، پارک و سیستم اداری کارکردهای ترکیبی تعریف شود تا بتوانیم یک سری از حلقه های مفقوده را بازیابیم.

بهبودی در عین حال خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته در استان اتفاقات بزرگی افتاده به طوری که تعداد شرکت های دانش بنیان در سال ۹۴ تقریبا سه برابر دوره ماقبل شده است؛ بنابراین اگر با این سرعتی که در پیش گرفته ایم راه را ادامه دهیم قطعا خواهیم توانست عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.

وحید جلالی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این دیدار بر شناسایی شرکت هایی که حائیز شرایط دانش بنیانی هستند جهت بهره مندی از امکانات صندوق شکوفایی مثل لیزینگ تاکید کرد و گفت: در استان ما خدمات لیزینگ آن طور که باید معرفی نشده در حالی که با استفاده از خدمات لیزینگ منابع مستقیمی می تواند به شرکت تزریق شده و آن را تقویت کند.