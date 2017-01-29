مجله مهر: بدون شک جشنواره فیلم فجر که هر سال تقریبا از هفته دوم بهمن تا ۲۲ بهمن ماه در تهران و برخی از شهرهای دیگر برگزار می‌شود، جذاب‌ترین و پر سر و صداترین جشنواره دهه فجر است. هر سال کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌های زیادی برای اینکه آثارشان در جشن سینمای ایران دیده شود، تلاش می‌کنند فیلم‌شان را به جشنواره برسانند تا علاوه بر حضور در رقابت، از اثر دیده شدن در این جشنواره برای اکران عمومی فیلم هم استفاده کنند.

امسال سی و پنجمین دوره این جشنواره برگزار می‌شود و با وجود اینکه تغییراتی در ساختار کلی جشنواره ایجاد شده، اما ۴۴ فیلم در بخش رقابتی و چشم‌انداز به نمایش درمی‌آیند که تعدادی از آن‌هایی که تا قبل از جشنواره سر و صدا داشته‌اند یا کارگردان‌ها و بازیگرهای شناخته شده‌ای در آن هستند را برای‌تان معرفی کرده‌ایم.

ماجرای نیمروز

محمد حسین مهدویان با «ایستاده در غبار» در جشنواره سال قبل فصل جدیدی از روایت تاریخ معاصر در سینما را باز کرد و از همین رو وقتی خبر آمد که مهدویان برای کار جدیدش به سراغ ترورهای دهه ۶۰ رفته، خیلی‌ها کنجکاو شدند که بدانند این کارگردان جوان با نگاه متفاوتش این‌بار چه اثری را روانه سینماها کرده است.

«ماجرای نیمروز» که سید محمود رضوی را به عنوان تهیه‌کننده کنار خود دارد، با بازی احمد مهران‌فر، جواد عزتی، مهرداد صدیقیان، حسین پاکدل، مهدی زمین‌پرداز و هادی حجازی‌فر برای حضور در جشنواره آماده شده است.

ویلایی‌ها

منیر قیدی سال‌ها به عنوان منشی صحنه در سینمای ایران فعالیت‌ می‌کرده است و امسال نخستین فیلم خودش را کارگردانی کرده است. در «ویلایی‌ها» زندگی همسران رزمندگان جبهه را به تصویر کشیده‌ که شاید در سینمای ما کمتر دیده شده باشند. در این فیلم طنار طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، ثریا قاسمی و صابر ابر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مادری

این فیلم هم نخستین اثر کارگردان جوان خودش است، رقیه توکلی برای ساخت «مادری» به شهر مادری خودش یعنی یزد رفته و داستان زندگی دو خواهر که یکی از آن‌ها عشقش را رها کرده و دیگری عشقش او را رها کرده را روایت می‌کند. نازنین بیاتی، هانیه توسلی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی و هومن سیدی از بازیگران این فیلم هستند.

کوپال

بدون شک یکی از متفاوت‌ترین تیزرها و پوسترهای جشنواره امسال را دارد که اتفاقا داستان آن هم بسیار متفاوت است. «کوپال» به کارگردانی کاظم مولایی، قصه یک شکارچی و تاکسیدرمیست است که با چالشی عجیب در زندگی‌اش روبرو می‌شود. لوون هفتوان در فیلم نقش بسیار متفاوتی را ایفا کرده و نازنین فرهانی، پوریا رحیم‌سام و حسین شمس‌آبادی دیگر بازیگران آن هستند.

زیر سقف دودی

پوران درخشنده این‌بار هم سراغ یک موضوع اجتماعی دیگر رفته است؛ طلاق عاطفی میان زوج‌ها. مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، آزیتا حاجیان، بهنوش طباطبایی و مریم بوبانی از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

نگار

تازه‌ترین ساخته رامبد جوان با فیلم‌های قبلی او متفاوت است و به گفته خودش یکی از دلایلی که در جامعه خشونت را به وجود می‌آورد، ناتوانی آدم‌ها در برقراری ارتباط با یکدیگر است و از همین رو او در این فیلم به سراغ این خشونت رفته و روایتی از کنکاش ذهنی خودش را به تصویر کشیده است. در این فیلم نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی و افسانه بایگان بازی می‌کنند.

اسرافیل

آیدا پناهنده که سال گذشته با اثر تحسین شده «ناهید» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت، امسال با «اسرافیل» آمده، اطلاعات زیادی از این فیلم در دست نیست، اما همین که هدیه تهرانی در کنار مریلا زارعی و پژمان بازغی در آن حضور دارند، فیلم را به یکی از آثار دیدنی جشنواره بدل می‌کند.

گشت ۲

در سی‌وامین جشنواره فیلم فجر سعید سهیلی با فیلم «گشت ارشاد» توجه بسیاری را به خود جلب کرد، حالا بعد از پنج سال او به سراغ ساخت ادامه همان فیلم رفته است. حمید فرخ‌نژاد، ساعد سهیلی و پولاد کیمیایی که در قسمت قبل بازی کرده‌بودند، همچنان در فیلم حضور دارند و در کنار آن‌ها بهاره افشاری، ترلان پروانه و سارا سهیلی نیز به ایفای نقش می‌پردازند.

قاتل اهلی

مسعود کیمیایی بعد از فیلم «متروپل» که سال ۹۲ در جشنواره حضور داشت، بار دیگر در این رقابت‌ها حضور دارد، هرچند که قاتل اهلی با دردسرهای زیادی که میان کیمیایی و منصور لشکری قوچانی تهیه ‌کننده اثر افتاده بود، روزهای قبل از جشنواره با حاشیه‌های زیادی روبرو بود و حتی زمزمه‌های مبنی بر حاضر نبودن فیلم و کنار کشیدن اقای کارگردان از پروژه وجود داشت. کیمیایی می‌گفت فیلم چیزی نشده که باید باشد و اصلا فیلم او نیست، اما در نهایت ماجرا ختم به خیر شد و سکانس‌های باقی مانده اثر را فیلمبرداری کردند و فیلم با رسیدن به جشنواره در این رقابت دیده می‌شود. «قاتل اهلی» درباره زندگی دکتر جلال‌الدین سروش است و با اینکه اثر قبلی استاد چندان به مذاق منتقدان خوش نیامده بود، امیدواریم این اثر دیدنی‌تر باشد و البته نباید فراموش کرد که دیدن پرویز پرستویی روی پرده سینما بسیار لذت بخش است.

آباجان

هاتف علیمردانی بعد از «هفت‌ماهگی» که به تازگی در سینماهای کشور اکران شده، این‌بار با روایتی از زندگی یک مادر که چشم انتظار پسر مفقودالاثرش در جنگ است به سینما برگشته. فاطمه معتمدآریا که سال گذشته با فیلم «بهمن» و نقش متفاوتی در بخش هنر و تجربه حضور داشت، این بار در نقش مادری چشم‌انتظار ظاهر شده است. سعید آقاخانی، شبنم مقدمی، حمیدرضا آذرنگ و فریبا متخصص از دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.

ایستگاه اتمسفر

نخستین ساخته مهدی جعفری موضوعی اجتماعی دارد و بر اساس خلاصه داستان کوتاه آن باید می‌توان گفت روایتی از آدم‌هایی است که احتمالا باید هوای یکدیگر را داشته باشند. محسن کیایی، رویا افشار، ژاله صامتی، سوگل قلاتیان و شاهرخ فروتنیان از بازیگران این اثر هستند.

ماه‌گرفتگی

مسعود اطیابی برای فیلم تازه‌اش دوران بحرانی را انتخاب کرده، او قصه‌ای را در بستر روزهای پر التهاب سال ۸۸ روایت می‌کند که کامبیز درباز، سارا خوئینی‌ها، شهرام عبدلی و قاسم زارع در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. این فیلم را می‌توان سیاسی‌ترین فیلم جشنواره امسال دانست.

پشت دیوار سکوت

مسعود جعفری‌جوزانی پس از دو سال که با فیلم طنز «ایران برگر» در جشنواره حضور داشت، این‌بار جریان ورود خون‌های آلوده به ایدز از فرانسه را دستمایه ساخت فیلم قرار داده است. در این فیلم بازیگران متعددی به ایفای نقش پرداخته‌اند، از جمله: سحر جعفری‌جوزانی، رویا تیموریان، مین تارخ، پرویز پورحسینی، فریبا متخصص، بهزاد فراهانی، شقایق فراهانی، حسین پاکدل، سیما تیرانداز و بسیاری دیگر.

خوب‌، بد، جلف

نخستین ساخته پیمان قاسم‌خانی در فضایی هنری می‌گذرد و روایتی از یک کارگردان هنری‌ساز است که برای فروش بیشتر و دیده شدن اثرش مجبور می‌شود از بازیگرهای تجاری در فیلمش استفاده کند که «خوب، بد، جلف» داستان برخورد این بازیگرها با نقش است. در این فیلم که از همین حالا برای اکران نوروزی حاضر است، حمید فرخ‌نژاد، پژمان جمشیدی، سام درخشانی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، مهراب قاسم‌خانی و امیر مهدی ژوله به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بدون تاریخ، بدون امضا

وحید جلیلوند بعد از فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته بود، امسال با «بدون تاریخ، بدون امضا» به جشنواره آمده و داستان یک پزشکِ پزشکی قانونی را روایت می‌کند که در مواجه با جسدی که آن‌را می‌شناسد درگیر اتفاق‌هایی می‌شود. نوید محمدزاده، امیر آقایی و هدیه تهرانی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.

پشت دروازه بهشت (انیمیشن)

امسال در اقدامی جدید همه آثار در یک بخش داوری می‌شوند و از همین رو تنها انیمیشن حاضر در جشنواره نیز در کنار دیگر آثار سینمایی دیده شده و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. علی نوری اسکویی کارگردان «پشت دروازه سکوت» است که داستان زندگی شهید چمران را به تصویر می‌کشد. این انیمیشن از زبان دختر بچه‌ای لبنانی روایت می‌شود که طی حادثه‌ای شهید چمران او را نجات می‌دهد و این اتفاق تصویری قهرمانامه در ذهن این دختر برجای می‌گذارد. ساره بزرگ می‌شود و نویسنده شده که می‌خواهد داستان مردی که در کودگی جانش را نجات داده، بنویسد.