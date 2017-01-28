خرید آنلاین و احراز هویت با عکس سلفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق گزارشی که سونی موبایل و شرکت فیوچریزون انجام داده اند، محبوبیت عکس های سلفی در آینده نزدیک به کاربرد آن در صنایع مختلف کمک خواهد کرد.

براساس تحقیق انجام شده هر فرد به طور متوسط ماهانه ۲۴ عکس سلفی می گیرد. برهمین اساس طی پنج سال آتی فناوری های مختلفی برای به کارگرفتن سلفی ها به بازار می آید.

طبق این تحقیق می توان از عکس سلفی به عنوان راهی برای احراز هویت در حساب های مختلف بانکی و انجام پرداخت آنلاین استفاده کرد.

دکتر یان پیرسون دراین باره می گوید: تحقیق ما نشان داد افراد نسبت به کاربردهای آتی از عکس های سلفی بسیار خوش بین هستند.

به گفته پیرسون علاوه بر استفاده از سلفی در بانکداری آنلاین، راهی برای خرید آنلاین نیز به حساب می آید.

کاربر می تواند با گرفتن یک سلفی تمام قد از خود لباس های مختلف را برای خود اندازه گیری کند و بدون خروج از خانه، خرید خود را انجام دهد.