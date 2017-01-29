جزئیات قطع گاز مشترکان بدهکار/ احتمال افزایش عوارض گاز در سال ۹۶

سعید مومنی در گفتگو با مهر درباره ساز و کار قطع گاز مشترکان بدهکار شرکت ملی گاز ایران، گفت: در مرحله نخست در قبوض گاز مشترکان بدهکار در سه نوبت اخطاریه پرداخت بدهی گاز صادر خواهد شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه چنانچه پس از صدور سه نوبت اخطاریه اقدامی در جهت پرداخت گازبها انجام نشود، اخطاریه جداگانه و کتبی قطع گاز برای مشترک بدهکار صادر خواهد شد، تصریح کرد: در نهایت در صورتی‌که مهلت پرداخت بدهی توسط مشترک به پایان برسد شرکت ملی گاز مجاز به قطع انشعاب گاز مشترک بدهکار خواهد بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز به ویژه در فصول سرد سال به دنبال قطع گاز مشترکان بدهکار خانگی نیست، اظهار داشت: در مجموع به دنبال فشار آوردن بر روی مشترکان نیستیم.

مومنی همچنین در خصوص میزان افزایش عوارض فروش گاز به مردم در سال ۹۶ هم توضیح داد: فعلا برنامه ای برای افزایش رقم عوارض فروش گاز به مشترکان خانگی در دستور کار نیست.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز تثبیت نرخ فعلی و یا افزایش احتمالی عوارض فروش گاز را رد و یا تایید نکرد و با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ درصد رقم گازبهای مشترکان به عنوان عوارض فروش گاز محاسبه می‌شود، افزود: درباره افزایش عوارض فروش گاز در سال ۹۶ باید در انتظار مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده که طبق قانون به آن عمل خواهد شد.

در همین حال حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه حذف نظام پلکانی فروش گاز به مشترکان خانگی برای هشت ماهه نخست سال با مصوبه هیات دولت انجام شده است گفته بود: با اجرای این طرح بار مالی قبوض گاز به میزان قابل توجهی افزایش نیافت.

معاون وزیر نفت همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون پیشنهادی برای افزایش قیمت گاز برای سال ۹۶ ارائه نشده است تصریح کرده بود: در صورت هرگونه تغییر در قیمت فروش گاز اطلاع رسانی لازم توسط شرکت گاز انجام می‌شود.