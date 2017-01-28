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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۴۸

اطلاعیه جدید روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه؛

مدارس روستایی بخش‌های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد تعطیل است

مدارس روستایی بخش‌های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد تعطیل است

کرمانشاه- کلیه مدارس روستایی بخش‌های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد، هرسین، ماهیدشت و بیستون روز یکشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل بارش برف سنگین و مشکل تردد در جاده‌های روستایی، کلیه مدارس روستایی بخش‌های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد از توابع شهرستان کرمانشاه و نیز روستاهای شهرستان هرسین و روستاهای مناطق ماهیدشت و بیستون روز یکشنبه دهم بهمن ماه جاری تعطیل اعلام شد.

همچنین کلیه مدارس دوره‌های تحصیلی در شهرستان‌ها و مناطق اسلام آباد غرب، دالاهو، پاوه، جوانرود، سنقروکلیایی، روانسر، نوسود، حمیل، گواور، باینگان و گهواره و مدارس ابتدایی ثلاث باباجانی روز یکشنبه دهم بهمن ماه در گروه صبح تعطیل است.

کد مطلب 3890207

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