به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل بارش برف سنگین و مشکل تردد در جاده‌های روستایی، کلیه مدارس روستایی بخش‌های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد از توابع شهرستان کرمانشاه و نیز روستاهای شهرستان هرسین و روستاهای مناطق ماهیدشت و بیستون روز یکشنبه دهم بهمن ماه جاری تعطیل اعلام شد.

همچنین کلیه مدارس دوره‌های تحصیلی در شهرستان‌ها و مناطق اسلام آباد غرب، دالاهو، پاوه، جوانرود، سنقروکلیایی، روانسر، نوسود، حمیل، گواور، باینگان و گهواره و مدارس ابتدایی ثلاث باباجانی روز یکشنبه دهم بهمن ماه در گروه صبح تعطیل است.