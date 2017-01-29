شیفت صبح مدارس ابتدایی ومتوسطه اول شهر کرمانشاه وماهیدشت تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه -که لحظاتی پیش صادر شد- در پی بارش برف و برودت هوا، تمام مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر کرمانشاه در نوبت صبح امروز یکشنبه تعطیل است.

هم چنین طی اطلاعیه های قبلی به دلیل بارش برف سنگین و مشکل تردد در جاده های روستایی، کلیه مدارس روستایی بخش های بیلوار، کوزران، سرفیروز آباد از توابع شهرستان کرمانشاه و نیز روستاهای شهرستان هرسین و روستاهای مناطق ماهیدشت و بیستون تعطیل اعلام شد.

هم چنین کلیه مدارس دوره های تحصیلی در شهرستان ها و مناطق اسلام آباد غرب، دالاهو، پاوه، جوانرود، سنقروکلیایی، روانسر، نوسود، حمیل، گواور، باینگان و گهواره در گروه صبح تعطیل است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مدارس ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی در گروه صبح تعطیل بوده و شروع بکار تمامی دوره های تحصیلی مدارس شهرستان های کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون، دینور و همچنین مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرستان ثلاث باباجانی از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.