روابط دوجانبه، برجام و تروریسم محور گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسای جمهور روسیه و آمریکا روز شنبه برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن «دونالد ترامپ» به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی در نخستین گفتگوی تلفنی خود پیرامون طیف وسیعی از موضوعات جهانی و دو جانبه شامل ایجاد هماهنگی در خصوص مقابله با تروریسم با یکدیگر گفتگو کردند.

کرملین طی بیانیه ای اعلام کرد که دو طرف در این گفتگوی تلفنی بر همکاری مشترک برای ایجاد ثبات در زمینه همکاری روسیه و آمریکا و توسعه همکاری ها به شکل سازنده و بر اساس منفعت متقابل تاکید کردند.

طبق اعلام کرملین، روسای جمهور دو کشور با تاکید بر یکپارچگی و اولویت تلاش ها در زمینه مقابله با تروریسم بر اهمیت ازسرگیری روابط اقتصادی مشترک که موجب توسعه روابط دوجانبه پایدار خواهد شد تاکید کردند.

پوتین و ترامپ همچنین بر انجام دیدار دو طرف طی آینده و ادامه تماس های منظم بین خود تاکید کردند. پوتین و ترامپ همچنین تیم های تحت نظارت خود را موظف نمودند که زمان و مکانی معین را برای دیدار حضوری آنها تعیین نمایند و همچنین بر حفظ ارتباط مداوم میان خود تأکید کردند.

کرملین همچنین افزود که روسای جمهور روسیه و آمریکا به صورت مفصل مسائل مهم بین المللی از جمله تروریسم، اوضاع خاورمیانه، نزاع فلسطین و اسرائیل، برنامه هسته ای ایران، ثبات راهبردی، منع گسترش سلاح های هسته ای و همچنین اوضاع شبه جزیره کره و ابعاد اصلی بحران اوکراین را مورد بحث قرار داده و در خصوص همکاری در زمینه های مذکور بر اساس شراکت دو طرف توافق نمودند.

طبق بیانیه مذکور، پوتین در این گفتگوی تلفنی تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا به شکل رسمی را به ترامپ تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

در بیانیه کاخ کرملین آمده است: «دونالد ترامپ برای مردم روسیه آرزوی شادی و خوشبختی نمود و افزود که مردم آمریکا نسبت به روسیه و شهروندان این کشور نگرش خوبی دارند. ولادیمیر پوتین نیز در پاسخ گفت که مردم روسیه نیز نسبت به ملت آمریکا نگرش مشابهی دارند. وی [پوتین] یادآور شد که روسیه به مدت بیش از دو قرن از آمریکا حمایت کرده و طی دو جنگ جهانی متحد این کشور بوده است و در حال حاضر، آمریکا را شریکی مهم در نبرد علیه تروریسم بین المللی می داند».

گفتنی است که تماس تلفنی پوتین و ترامپ که ۴۵ دقیقه به طول انجامید و کرملین آن را سازنده و مثبت خواند از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه جاری نخستین نوع خود محسوب می شود.

لازم به ذکر است که این نخستین گفتگو میان رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و روسیه از زمان تحلیف دونالد ترامپ در بیستم ژانویه سال میلادی جاری است.

بنا به اعلام کاخ کرملین، این گفتگوی تلفنی در فضایی مثبت و رسمی انجام شد و پوتین ضمن تبریک گفتن به ترامپ بابت راهیابی وی به کاخ سفید، برای او آرزوی موفقیت کرد.

«شون اسپایسر»، سخنگوی کاخ سفید پیش از این در حساب توئیتری خود از انجام گفتگوی تلفنی میان رهبران آمریکا و روسیه خبر داده بود.

تصویری که «اسپایسر» از این گفتگو در توئیتر خود منتشر کرد، حضور «مایکل پنس» معاون وی، «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی ترامپ، «استیو بنون» مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا و «ریس پرایبوس»، رئیس کارکنان کاخ سفید را به هنگام انجام این مکالمه تلفنی میان ترامپ و پوتین نشان می داد.