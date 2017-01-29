به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی با بیان اینکه برفروبی خیابانهای اصلی و بزرگراههای شهر آغاز شده و مشکلی در این خصوص نداریم، اظهار کرد: تنها کار برفروبی کوچهها باقی مانده که زمانبر است.
وی اولویت اصلی برفروبی را معابر اصلی شهر دانست تا مشکلی برای تردد مردم ایجاد نشود و اظهار کرد: کار برفروبی کوچهها را نیز آغاز کرده ایم، اما شهر کرمانشاه بیش از ۲۸۰۰ کوچه دارد که برفروبی آنها زمانبر و نیازمند همکاری خود مردم است، با این وجود به زودی برف موجود در کوچهها به حداقل میرسد.
مدیر امور شهری شهرداری کرمانشاه از مردم خواست، اگر کار ضروری ندارند، این روزها برای همکاری با شهرداری خودور خود را از منزل خارج نکنند.
احمدی یادآوری کرد: مردم میتواند از شن و نمکی که در ۴۵۰ مخزن سطح شهر و همچنین بین مخازن دپو شده، استفاده کنند و اگر هم به شن و نمک بیشتری نیاز باشد، شهرداری مخازن را شارژ خواهد کرد.
وی تاکید کرد: علاوه بر مخازن، در نزدیکی همه کوچههای شیبدار نیز شن و نمک دپو شده است.
مدیر امور شهری شهرداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به قطع برق ناشی از سقوط شاخ و برگ درختان نیز خاطرنشان کرد: به اداره برق مجوز داده شده در روزهای جمعه شاخ و برگ درختانی که برای خطوط برق ایجاد مشکل میکند را قطع نماید و مسئولیت این کار با اداره برق است.
به گفته این مسئول، شهرداری طی روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ مورد شکستگی شاخ و برگ درختان را در اسرع وقت جمعآوری کرده تا مشکلی برای تردد مردم در شهر رخ ندهد.
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