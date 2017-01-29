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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

رونمایی از پوستر نمایش «دستت را به من بده»

رونمایی از پوستر نمایش «دستت را به من بده»

نمایش «دستت را به من بده» به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی از ۱۴ بهمن ماه هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه مشایخی روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر نمایش «دستت را به من بده» توسط میثم خاوری طراحی و موشن گرافیک آن توسط محمدجواد ایزدی ساخته شده است. به گفته آریان رضایی «دستت را به من بده» از ۲ اثر «رکسانا» و «عشق عمومی» نوشته احمد شاملو وام گرفته و بیانی شاعرانه دارد.

این نمایش که یک تک گویی عاشقانه است قصه محور نیست بلکه ساختار متن و اجرا به شکلی است که در ذهن هر مخاطب بر اساس تجربیات شخصی او، قصه ای  شکل می گیرد.

در این نمایش رضایی خود به عنوان بازیگر حضور دارد و سایر عوامل گروه عبارتند از  مائده خوانساری، علی ژیان (مجری طرح)، افسانه زمانی (طراح لباس)، سمیه فراهانی (طراح گریم)، میثم خاوری (طراح پوستر)، فرهاد جاوید (عکاس)، محمد جواد ایزدی (طراح موشن گرافیک وتیزر)، الهام سید حدادی و گایانه ماندنی (گروه کارگردانی).

کد مطلب 3890443
فریبرز دارایی

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