به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با برشمردن برنامههای ستاد اقامه نماز دانشگاه گفت: یکی از وظایف دینی که به ندای فطرت ما پاسخ میدهد اقامه نماز است و برنامههای ستاد اقامه نماز دانشگاه با یک راهبرد علمی در حال پیگیری است.
وی افزود: در حوزه دانشجویی سعی کردهایم از روحانیون جوان، خوشفکر و بانشاط در خوابگاهها استفاده کنیم که تعامل خوبی با دانشجویان داشته باشند و برای ارتقای آنان هر دو ماه یکبار کارگاه علمی برگزار میشود.
دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در خوابگاههای دانشجویی شورای اقامه نماز تشکیلشده که برنامههای مرتبط با اقامه نماز را پیگیری و ساماندهی میکنند و در بعضی از خوابگاهها نماز صبح نیز به جماعت اقامه میشود.
احمدی از دیگر برنامههای ستاد اقامه نماز دانشگاه را انتشار نشریه کانال خدا با محتوای مذهبی و فرهنگی عنوان کرد که در سطح شبکهها و بیمارستانها توزیع میشود.
وی افزود: برگزاری سلسله مسابقات با موضوعات نماز و اجرای طرح سلامت معنوی در بیمارستانهای استان و طرح سفیران فرهنگ و سلامت با حضور روحانیان در مدارس و طرح مباحث مرتبط با سلامت روح و روان، از برنامههای ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.
نظر شما