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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

شورای اقامه نماز در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل شد

شورای اقامه نماز در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل شد

بوشهر - دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: شورای اقامه نماز در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با برشمردن برنامه‌های ستاد اقامه نماز دانشگاه گفت: یکی از وظایف دینی که به ندای فطرت ما پاسخ می‌دهد اقامه نماز است و برنامه‌های ستاد اقامه نماز دانشگاه با یک راهبرد علمی در حال پیگیری است.

وی افزود: در حوزه دانشجویی سعی کرده‌ایم از روحانیون جوان، خوش‌فکر و بانشاط در خوابگاه‌ها استفاده کنیم که تعامل خوبی با دانشجویان داشته باشند و برای ارتقای آنان هر دو ماه یک‌بار کارگاه علمی برگزار می‌شود.

دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در خوابگاه‌های دانشجویی شورای اقامه نماز تشکیل‌شده که برنامه‌های مرتبط با اقامه نماز را پیگیری و ساماندهی می‌کنند و در بعضی از خوابگاه‌ها نماز صبح نیز به جماعت اقامه می‌شود.

احمدی از دیگر برنامه‌های ستاد اقامه نماز دانشگاه را انتشار نشریه کانال خدا با محتوای مذهبی و فرهنگی عنوان کرد که در سطح شبکه‌ها و بیمارستان‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: برگزاری سلسله مسابقات با موضوعات نماز و اجرای طرح سلامت معنوی در بیمارستان‌های استان و طرح سفیران فرهنگ و سلامت با حضور روحانیان در مدارس و طرح مباحث مرتبط با سلامت روح و روان، از برنامه‌های ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

کد مطلب 3890674

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