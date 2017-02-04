نسخه اولیه ویندوز جدید مایکروسافت لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، انتشار یک نسخه اولیه و ساده از ویندوز کلود ۱۰ در فضای مجازی نشان می دهد که مایکروسافت به طور جدی این طرح را پیگیری می کند.

نسخه اولیه این سیستم عامل در فروشگاه آنلاین ویندوز موسوم به ویندوز استور به طور قفل شده در دسترس است و کاربران امکان نصب آن را بر روی رایانه های خود ندارند.

اما یکی از کاربران توییتر با شناسه کاربری ADGUARD، فایل ISO ویندوز کلود را منتشر کرده تا بتوان آن را از طریق حافظه های فلاش نصب کرد. فایل این ویندوز بر روی یک سرور کلود در روسیه میزبانی می شود.

ویندوز ۱۰ کلود در واقع نسخه ای سبک و بهینه سازی شده از ویندوز ۱۰ برای نصب بر روی نوت بوکهاست که رقیبی برای سیستم عامل کروم گوگل محسوب می شود. نصب برنامه های سنتی رایانه های شخصی بر روی ویندوز کلود ممکن نیست و کاربران تنها می توانند برای تامین نیازهای نرم افزاری خود از برنامه ها و appهای موجود در ویندوز استور استفاده کنند.

تفاوت نرم افزارهای عادی با نرم افزارهای ویندوز استور در این است که نرم افزارهای عادی مولفه های خود را در نقاط مختلف رایانه های شخصی نصب می کنند و بارگذاری و نصب آنها از هر منبعی ممکن است، اما برنامه های موجود در ویندوز استور بسته ای مستقل هستند که تنها در یک نقطه نصب می شوند و خرید آنها تنها از ویندوز استور که به طور انحصاری در تسلط مایکروسافت است، ممکن است.

مایکروسافت مدعی است برنامه های ویندوز استور ایمن تر از برنامه های رایانه های رومیزی هستند، زیرا در محیطی کنترل شده طراحی و عرضه شده اند. حتی اگر یکی از این برنامه ها هک شوند، کنترل آنها و جلوگیری از سرایت آلودگی به بقیه سیستم عامل با سهولت بیشتری ممکن است.