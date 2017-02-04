خوشحالم طلسم ذوب آهن را شکستیم/ صبا قطعا به لیگ یک سقوط نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فروزان یکی از بازیکنانی بود که در نیم فصل دوم به استخدام تیم صبای قم در آمد و در چهار هفته‌ای که در خدمت این تیم بود عملکرد قابل قبولی داشت. سه کلین شیت در چهار بازی از سوی این دروازه‌بان با تجربه باعث شد تا شاگردان مرفاوی در چهار بازی اخیرشان دو پیروزی و یک مساوی به دست آورده و در مجموع ۷ امتیاز از این چهار بازی به حساب اندوخته‌های خود واریز کنند.

محسن فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیمش برابر ذوب آهن اظهار داشت: بازی خوبی برابر ذوب آهن کردیم. ذوبی‌ها تیم ما را دست کم گرفته بودند و فکر می‌کردند چون این تیم در رده‌های پایین جدول قرار دارد یک پیروزی ساده خانگی انتظار آنها را می‌کشد. در حالی که در فوتبال حرفه‌ای اصلا نباید اینطور فکر کرد. این تیم سه سال بود در خانه به هیچ تیمی نباخته بود و این طلسم در مقابل تیم صبا شکست و من به شخصه از این موضوع خوشحالم.

دروازه بان صبای قم در خصوص عملکردش گفت: بهرحال در سه بازی به کمک مدافعان خوبی که داریم دروازه تیم را بسته نگاه داشتیم. این نمی‌تواند اتفاق کمی باشد. در آن یک بازی هم که دو گل خوردم، یکی از گل ها که گل به خودی بود و یک گل هم پنالتی بود. در مجموع از عملکردم رضایت دارم. هرچند که این صحبت را سرمربی تیم باید انجام دهد.

وی در خصوص شانس بقای صبا در لیگ گفت: به هیچ وجه این تیم سقوط نخواهد کرد. بازیکنان خوبی که جذب صبا شدند کمک خواهند کرد و در کنار بازیکنانی که از قبل در این تیم بودند دست به دست هم خواهند داد تا انشاءالله این تیم در لیگ برتر حفظ شود.

فروزان در خصوص بازی بعدی این تیم مقابل سیاه جامگان گفت: این بازی اهمیت زیادی دارد. دو تیم تقریبا هم امتیاز هستند و در جدول هم در هماسیگی یکدیگر به سر می‌برند. این بازی از آن دسته بازی هایی است که به آن شش امتیازی می‌گویند. ما می‌توانیم با پیروزی در این بازی جای خودمان در رده پانزدهم را با سیاه جامگان عوض کرده و تا حدود زیادی از خطر سقوط رهایی یابیم.