هشدار چین به آمریکا درباره حمایت پنتاگون از ژاپن در برابر پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «یو اِس اِی تودی»، وزارت خارجه چین به اظهارات «جیمز ماتیس» وزیر دفاع جدید آمریکا درباره حمایت از ژاپن در برابر پکن واکنش نشان داد.

«لو کینگ» (Lu Kang) سخنگوی وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: آمریکا با اینگونه اقدامات موجب به خطر انداختن ثبات منطقه ای در شرق آسیا می شود.

وی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: ما از آمریکا می‌ خواهیم تا به چنین اظهاراتی پایان داده و از پیچیده تر کردن موضوع و ایجاد بی‌ ثباتی در منطقه خودداری کند.

بیانیه سخنگوی وزارت خارجه چین می افزاید: پیمان سال ۱۹۶۰ میان ژاپن و آمریکا محصول جنگ سرد بود و نباید تأثیری بر حاکمیت ارضی و حقوق مشروع چین بگذارد.

لازم به ذکر است، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا ساعاتی پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی بر تعهد ایالات متحده در دفاع از جزایر ژاپنیِ مورد ادعای چین، تأکید کرده بود.

وی در این باره گفته بود: باید این را روشن کنم که ما به سیاست طولانی مدتمان در مورد جزایر «سِنکاکو» ادامه خواهیم داد. آمریکا، طبق ماده ۵ از معاهده امنیتی آمریکا- ژاپن، همچنان مالکیت این جزایر توسط ژاپن را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق این ماده، آمریکا باید از قلمرو دولت ژاپن، که جزایر سنکاکو هم جزء آن است، دفاع کند. این در حالی است که چین این مجمع الجزایر که در دریای چین شرقی واقع شده و غیرقابل سکونت است را از آنِ خود می داند.