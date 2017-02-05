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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۲

بدنبال مواضع اخیر ترامپ؛

مکزیک و ترکیه مذاکرات تجارت آزاد را تسریع می کنند

مکزیک و ترکیه مذاکرات تجارت آزاد را تسریع می کنند

وزرای خارجه مکزیک و ترکیه خواهان سرعت بخشیدن به توافقنامه تجارت دو جانبه میان دو کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «لوئیس ویدگاریی» وزیر خارجه مکزیک در دیدار همتای ترکیه ای خود گفت: «مکزیک و ترکیه مذاکرات خود را به منظور امضای توافقنامه تجارت دوجانبه سرعت خواهند داد.»

وزیر خارجه مکزیک تصریح کرد، هر دو کشور علاقمند به ادامه مذاکرات برای ایجاد توافقنامه تجارت آزاد هستند.

همچنین وزیر خارجه ترکیه گفت: «توافق کردیم که برای نهایی کردن این توافقنامه با سرعت بیشتری تلاش کنیم.»

«ویدگاریی» خاطر نشان کرد:در صف مقدم مذاکرات تجارت، مهاجرت و امنیت با رقیب تجاری خود یعنی ایالات متحده است؛ ضمن اینکه مکزیک خواهان حضور بیشتر شرکت های ترکیه ای به ویژه در حوزه ساخت و ساز و کشاورزی در این کشور است.  

بر همین اساس، وزیر خارجه ترکیه افزود، به دنبال آن هستیم تا در صورت ممکن پرواز مستقیم بین دو کشور بر قرار شود.  

کد مطلب 3897117
علیرضا کمندی

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