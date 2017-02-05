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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

در ششمین روز از دهه فجر؛

۱۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی راز و جرگلان به بهره برداری رسید

۱۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی راز و جرگلان به بهره برداری رسید

بجنورد- همزمان با ششمین روز از دهه فجر، ۱۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در شهرستان مرزی راز و جرگلان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه و در ششمین روز از دهه فجر، ۱۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر  ۳۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل ۱۱۱ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و ۹ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان و اشتغال مستقیم ۶۰ نفر صبح یک شنبه افتتاح شد.

برق رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار، اجرای طرح های آب و فاضلاب روستایی، افتتاح ۱۶ باب مدرسه، واحدهای مسکن روستایی مددجویان، اجرای طرح هادی روستایی و غیره از جمله طرح هایی بود با حضور ایرانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  طی دهه فجر امسال، ۶۳۵ پروژه عمرانی و ۶۱ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3897545

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