۱۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی راز و جرگلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه و در ششمین روز از دهه فجر، ۱۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل ۱۱۱ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و ۹ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان و اشتغال مستقیم ۶۰ نفر صبح یک شنبه افتتاح شد.

برق رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار، اجرای طرح های آب و فاضلاب روستایی، افتتاح ۱۶ باب مدرسه، واحدهای مسکن روستایی مددجویان، اجرای طرح هادی روستایی و غیره از جمله طرح هایی بود با حضور ایرانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه فجر امسال، ۶۳۵ پروژه عمرانی و ۶۱ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.