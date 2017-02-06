مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه ای از عموم مردم استان دعوت کرد در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

این اطلاعیه از عموم مردم آگاه و انقلابی استان، تشکل ها و احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و آرمان های امام(ره)، دانش آموزان و فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان، طلاب و روحانیون، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، بازاریان و اصناف، روستاییان، عشایر و کشاورزان، اقلیت های دینی و سایر اقشار دعوت کرده تا در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن استان کرمانشاه شرکت کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است، از مردم استان کرمانشاه در تمام شهرستانها، مراکز بخش ها و دهستانها دعوت می شود تا در این راهپیمایی دشمن شرکت کرده و با حضور آگاهانه، دشمن شکن و عزت آفرین خود بار دیگر عشق به ارزش های والای انقلاب اسلامی را ترسیم کنند.

این اطلاعیه می افزاید: از مردم استان کرمانشاه دعوت می شود تا با حضور خود در این راهپیمایی، حمایت از خواسته ها و حقوق پایمال شده و به حق ملت های مسلمان در اقصی نقاط عالم را با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل فریاد زده و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا(ره) و رهبر معظم انقلاب، دشمنان انقلاب اسلامی را بار دیگر ناکام و مایوس کنند.

طبق این اطلاعیه، راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه راس ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح از مقابل مسجد آیت الله بروجردی تا مسجد جامع برگزار می شود و سخنران این مراسم «حجت الاسلام ابوترابی فرد» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.