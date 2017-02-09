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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

۲۲ بهمن هوای کرمانشاه بارانی و مه آلود است

۲۲ بهمن هوای کرمانشاه بارانی و مه آلود است

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش باران طی روز ۲۲ بهمن در کرمانشاه خبر داد.

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی از وضعیت هوای استان کرمانشاه، گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، طی امروز پنج شنبه و فردا جمعه مصادف با ۲۲ بهمن، موجی ناپایدار از جو منطقه عبور کرده که ضمن افزایش دمای شبانه و کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب بارندگی در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: شرایط ناپایدار طی ساعاتی از امروز تا اوایل روز جمعه و به خصوص در منطقه اورامانات و نواحی شمالی استان نمود بیشتری دارد.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر مناطق سردسیر، در برخی از نواحی معتدل  به صورت برف نیز مشاهده خواهد شد.

 وی تصریح کرد: این شرایط به خصوص در نیمه شمالی استان سبب کاهش دید،   لغزندگی و اختلال در تردد وسائط نقلیه خواهد شد. هم چنین این سامانه در مدت حضور خود، ممکن است در بعضی ساعات هوای استان را در نواحی مرزی کم و بیش غبارآلود کند.

وی افزود: با استقرار سامانه ناپایدار در جو منطقه، هوای استان امروز و امشب ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارش برف و باران خواهد بود.

 سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه  ادامه داد: در روزهای جمعه و شنبه، مه صبحگاهی و احتمالاً بارش‌های پراکنده به ویژه در نواحی شرقی، مهمترین پدیده ها در سطح استان خواهند بود.

وی گفت: به دنبال این وضعیت، سامانه ناپایدار دیگری به تدریج از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه هفته آینده، جو منطقه را متاثر کرده؛ به تناوب سبب بارش در سطح استان خواهد شد.

کد مطلب 3902422

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