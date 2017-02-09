۲۲ بهمن هوای کرمانشاه بارانی و مه آلود است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی از وضعیت هوای استان کرمانشاه، گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، طی امروز پنج شنبه و فردا جمعه مصادف با ۲۲ بهمن، موجی ناپایدار از جو منطقه عبور کرده که ضمن افزایش دمای شبانه و کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب بارندگی در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: شرایط ناپایدار طی ساعاتی از امروز تا اوایل روز جمعه و به خصوص در منطقه اورامانات و نواحی شمالی استان نمود بیشتری دارد.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر مناطق سردسیر، در برخی از نواحی معتدل به صورت برف نیز مشاهده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این شرایط به خصوص در نیمه شمالی استان سبب کاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد وسائط نقلیه خواهد شد. هم چنین این سامانه در مدت حضور خود، ممکن است در بعضی ساعات هوای استان را در نواحی مرزی کم و بیش غبارآلود کند.

وی افزود: با استقرار سامانه ناپایدار در جو منطقه، هوای استان امروز و امشب ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارش برف و باران خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در روزهای جمعه و شنبه، مه صبحگاهی و احتمالاً بارش‌های پراکنده به ویژه در نواحی شرقی، مهمترین پدیده ها در سطح استان خواهند بود.

وی گفت: به دنبال این وضعیت، سامانه ناپایدار دیگری به تدریج از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه هفته آینده، جو منطقه را متاثر کرده؛ به تناوب سبب بارش در سطح استان خواهد شد.