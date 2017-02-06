۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

در مدرسه ای در مشهد؛

۲۵ دانش‌آموز و یک معلم مشهدی دچار گاز گرفتگی شدند

مشهد- ۲۵ دانش آموز و یک معلم صبح امروز در کلاس درس دچار مسمومیت با گاز CO۲ شده و به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند.

رییس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: صبح دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ۲۵ دانش‌آموز و یک معلم کلاس درس در مدرسه‌ای واقع در هسته مرکزی شهر مشهد دچار گازگرفتگی و مسمومیت با گاز CO۲ شدند.

شهرام طاهرزاده افزود: پس از تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی و حضور به موقع نیروهای اورژانس در این مدرسه ۱۱ دانش‌آموز در محل به طور سرپایی مداوا شدند و ۱۴ دانش‌آموز به همراه معلمشان برای درمان به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شدند.

محمد باغستانی، مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا(ع) نیز در ادامه عنوان کرد: پزشکان بیمارستان در حال رسیدگی به وضعیت دانش آموزان و معلم منتقل شده هستند که خوشبختانه حال عمومی آن‌ها خوب است و طی دو ساعت آینده مرخص می‌شوند.

